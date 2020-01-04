Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bu yıl bir değişikliğe giderek ara tatil sayısını artırmıştı. Okullar kısa bir süre sonra sömestir tatiline girecekler. Bu yıl 15 tatil 2020 yılında 20 Ocak ile 31 Ocak tarihleri arasında yapılacak. Yaz içinde erkenden plan yapmak isteyen öğrenciler ve veliler yaz tatili ne zaman başlıyor? 2020 yaz tatili kaç gün olacak? gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladılar. 2019 ve 2020 eğitim öğretim yılı takvimine haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

13 Nisan’da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

MEB 2019 - 2020 İŞ TAKVİMİ

• 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019’da başladı.

• 18-22 Kasım 2019’da ilk ara tatil yapıldı.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

• 25 Kasım’dan 17 Ocak’a kadar birinci dönem devam edecek.

• Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)

• İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020’de başlayacak.

• 06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

• 13 Nisan’da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.