18 Aralık 2020 Cuma 12:46 | Son Güncelleme:
MEB duyurdu: Yarıyıl tatili ne zaman? 15 tatil (karne tatili) belli oldu!
2020-2021 yılına ait yarıyıl tatilinin ne zaman yapılacağı netleşti. Uzaktan eğitim süreci hakkında açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, merak edilen yarıyıl tatili tarihini açıkladı. Ayrıca Ortaokul ve liselerde okuyan öğrencilerin değerlendirmeleri performans notları üzerinden olacağı kaydedildi. Yarıyıl tatili ne zaman? 15 tatil (sömestr) öne mi çekildi?
Yarıyıl tatili hakkında son dakika açıklaması Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan geldi. Bakan Selçuk, uzaktan eğitim sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 2020-2021 yarıyıl tatili ile kasım ara tatilinin birleştirildiğini belirtti. Peki, Yarıyıl tatili ne zaman? 15 tatil (sömestr) öne mi çekildi?
YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?
25 Ocak Pazartesi günü başlayacak yarı yıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklenmiştir."