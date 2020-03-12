Virüs yüzünden okullar tatil olacak mı? Son dakika okullar tatil mi?

Son dakika virüs yüzünden okullar tatil olacak mı? sorusunun yanıtı yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Türkiye'de bir corona virüs vakasının görülmesinin üzerine alınan önlemler daha da arttırıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca alınması gereken önlemlerin kolay ve basit olduğunun altını çizdi. Kişisel ve el temizliğine önem gösterilmesi, kalabalık ortamlardan uzak kalınması gerekiyor. Bunun üzerine çocuklarını okula göndermek istemeyen veliler okulların tatil edilmesini istiyor.

SON DAKİKA... OKULLARDA CORONA VİRÜS ÖNLEMLERİ

Yeni tip Corona Virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında okullardaki tüm sosyal etkinlikler, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) iptal edildi. MEB, okullarda yapılması planlanan toplantı, çalıştay, sempozyum, konferans, forum, ödül töreni, spor müsabakası, yarışma gibi sosyal etkinliklerin iptaline ilişkin yazıyı illere gönderdi - Sosyal etkinlikler için yapılan yeni müracaatlara izin verilmeyecek.

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okul ve kurumlarda da alınması gereken önlemlerin sıralandığı yazıda, şu ifadelere yer verildi:

"Bu kapsamda virüsün etkilerinden korunmak amacıyla resmi ve özel okul ve kurumlarda öğrenci, öğretmen ve okul yöneticilerinin katılımıyla yapılması planlanan il ve ilçe, ulusal ve uluslararası düzeydeki toplantı, çalıştay, sempozyum, konferans, forum, ödül töreni, spor müsabakası, yarışma gibi sosyal etkinlikler tedbiren iptal edilmiştir."

Bakanlığın yazısında, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine yapılacak sosyal etkinlik müracaatlarına izin verilmeyeceği ve konuyla ilgili tedbirlerin valiliklerce alınacağı kaydedildi.

VİRÜS YÜZÜNDEN OKULLAR TATİL OLACAK MI?

Okulların tatil edilip edilmeyeceğine ilişkin ilk açıklamayı Bakan Koca yaptı. Bakan Koca, geçtiğimiz gün okulların tatil edilip edilmeyeceğinin önümüzdeki günlerde netleşeceğini açıklamıştı. Ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan açıklama geldi.

Bakan Selçuk twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada; "Koronavirüs tedbirleri kapsamında okullarımızdaki eğitim sürecinin planlanması hususunda Sağlık Bakanlığı ile değerlendirmelerimiz devam etmektedir.

Okulların tatil takvimiyle ilgili resmî kaynaklar dışında yapılan hiçbir açıklamaya itibar edilmemesini önemle rica ediyorum." dedi.

OKULLAR HENÜZ TATİL EDİLMEDİ

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Corona Virüsü nedeniyle Türkiye'de okulların tatil edilip edilmeyeceği ile ilgili olarak ortak açıklama yapılacaktı. Açıklamanın dün saat 16:30'da yapılması bekleniyordu. Toplantı sonrası açıklamalar Ticaret Bakanı, Sağlık Bakanı ve Turizm Kültür Bakanı tarafından yapıldı.

Bakan Koca, kendisine okulların tatil olup olmamasına ilişkin sorulan soruya şu şekilde yanıt verdi:

Bakan Koca "Okulların tatil konusu gündemimiz olmadı. Önümüzdeki günlerde belli olur. Bunu salgının seyri belirler. Önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşırız. "

16 MART 2020 PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

16 Mart 2020 Pazartesi günü okullar henüz tatil edilmedi. Resmi bir açıklama gelmesi halinde haberimiz içerisine eklenecektir.