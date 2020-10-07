VGM bursu KYK bursuna engel mi? KYK bursu alanlar VGM bursu alabilir mi?

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) bursu başvuru tarihleri açıklandı. Öğrencilerin birçoğu KYK bursu ile VGM bursu başvurularının ikisini de yapıyorlar. VGM bursu ilkokul, lise ve üniversite öğrencilerine veriliyor. Söz konusu burs, bir yükseköğrenim programında okuyan lisans ya da ön lisans öğrencilerine 8 ay, ortaöğrenim bursu ise 9 ay olarak tanımlanmıştır.

VGM BURSU KYK BURSUNA ENGEL Mİ?

VGM bursu sonuçları KYK sonuçlarının açıklanmasının ardından belli oluyor. KYK bursuna hak kazanan öğrenciler VGM bursundan faydalanamıyorlar. Burs değerlendirme kriterleri arasında bu da yer alıyor.

KYK BURSU ALANLAR VGM BURSU ALABİLİR Mİ?

KYK bursuna hak kazanan öğrencilerin VGM bursu alamayacakları, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sayfasında şu ifadelerle belirtilmiştir:

"Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin 5. Maddesinin (e) fıkrasına göre kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrenciler yükseköğrenim bursundan yararlanamaz. Bu nedenle “Kurumumuz Burs Başvuru Sonuçları”, KYK’nın burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından duyurulmaktadır. Hem KYK’ya hem de Vakıflar Genel Müdürlüğüne burs başvurusu yapılabilir. KYK bursu almaya hak kazanan öğrencilerin KYK ile taahhütname imzalayıp imzalamamasına bakılmaksızın Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursu başvurusu iptal edilir ve halen Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursu almakta olan öğrencilerin ise bursları kesilir."

KYK’dan öğrenim kredisi alan öğrenciler ise Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursundan yararlanabilirler.

VGM BURSU 2020 ÜCRETLERİ NE KADAR?

2020-2021 eğitim yılında; ortaöğrenim öğrencilerine aylık 75,00 TL, yükseköğrenim öğrencilerine aylık 300,00 TL, Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu öğrencilere ise 600,00 TL burs verilmesi planlanmaktadır.

VGM bursu 2020 ücretleri ne kadar? VGM bursu nedir, başvuru nasıl yapılır?