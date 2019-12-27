VGM burs sonuçları 2019 açıklandı mı? VGM burs sonuçları sorgulama ekranı sizlerle..

VGM burs sonuçları 2019 açıklandı mı? sorusu başvuru yapan öğrenciler tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz aylarda ortaöğrenim öğrencileri VGM burs sonuçlarını öğrendi. Şimdi sıra yükseköğrenim burs sonuçlarımnda. Ortaöğrenim öğrencilerine aylık 60,00 TL, yükseköğrenim öğrencilerine aylık 250,00 TL TL burs veriliyor. VGM burs sonuçları 2019 açıklandı mı? sorusunun yanıtı haberimizde..

VGM BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

VGM burs sonuçları henüz açıklanmadı. Geçen yıl aynı dönemde alınan burs başvurularının sonuçları 5 Ocak'ta açıklanmıştı. Açıklandığında haberimizde olacak.

VGM BURS SONUÇLARI NASIL DUYURULACAK?

Burs başvuru sonuçları kurumun internet sitesi üzerinden açıklanacak olup konu ile ilgili tüm duyular yine VGM'nin internet sitesi üzerinden paylaşılıyor.

Burs almaya hak kazanan öğrencilere yapılacak işlemler ile ilgili olarak Bölge Müdürlüklerince bilgilendirmeler yapılacaktır.

VGM BURSU NE KADAR?

Ortaöğrenim öğrencilerine aylık 60,00 TL, yükseköğrenim öğrencilerine aylık 250,00 TL, Türkiye’deki eğitim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu yükseköğrenim öğrencilerine ise 500,00 TL burs verilmektedir.

ÖĞRENCİLERE BURSLAR NASIL ÖDENECEK?

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenecek. Burs almaya hak kazanan öğrenciler ilgili Vakıflar Böle Müdürlüğüne gerekli evraklar ile öğrenci adına açılmış banka hesap numaralarını belirtir dekontları iletmelidirler. Öğrenci adına açılacak hesap öğrenci için uygun bir Vakıfbank Şubesinden açılmalıdır. Eğer bulunulan yerde Vakıfbank Şubesi yoksa Ziraat Bankası şubelerinden de hesap açılabilir.