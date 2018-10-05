VGM burs başvurusu 2018 Vakıflar Genel Müdürlüğü burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

VGM burs başvurusu 2018 ne zamana kadar yapılacak sorusu araştırılıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim bursu, yükseköğrenim bursu ve yabancı uyruklu yükseköğrenim bursu veriyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) 2018 - 2019 öğretim dönemi için yükseköğrenim bursu başvuruları 15 Eylül– 30 Ekim 2018 tarihleri arasında internet sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden başvuru formu doldurulmak suretiyle alınıyor. Başvurular bilgisayar, akıllı telefon ve tablet üzerinden yapılabiliyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü Ortaöğrenim Bursu için başvurular 2018 - 2019 öğretim dönemi için 17 Eylül – 17 Ekim 2018 tarihleri arasında kurumumuz internet sitesi vgm.gov.tr üzerinden başvuru formu doldurulmak suretiyle alınacaktır. Halen burs almakta olan öğrencilerin tekrar burs başvurusu yapmalarına gerek yoktur. Sonuçların açıklanacağı tarih ile ilgili resmi bir açıklama henüz bulunmuyor. Burs başvurularının değerlendirme ve sonuç açıklama işlemlerine ait duyurular internet sitesinde yer alan DUYURULAR alanından yapılacaktır.

VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) 2018 - 2019 öğretim dönemi için yükseköğrenim bursu başvuruları 15 Eylül– 30 Ekim 2018 tarihleri arasında internet sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden başvuru formu doldurulmak suretiyle alınıyor. Başvurular bilgisayar, akıllı telefon ve tablet üzerinden yapılabiliyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğü Ortaöğrenim Bursu için başvurular 2018 - 2019 öğretim dönemi için 17 Eylül – 17 Ekim 2018 tarihleri arasında kurumumuz internet sitesi vgm.gov.tr üzerinden başvuru formu doldurulmak suretiyle alınacaktır. Halen burs almakta olan öğrencilerin tekrar burs başvurusu yapmalarına gerek yoktur.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sonuçların açıklanacağı tarih ile ilgili resmi bir açıklama henüz bulunmuyor.

Burs başvurularının değerlendirme ve sonuç açıklama işlemlerine ait duyurular internet sitesinde yer alan DUYURULAR alanından yapılacaktır. Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenecek olup öğrencilerin burs almaya devam ettikleri süre boyunca tüm iş ve işlemleri ilgili Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından takip edilecektir. Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı 25 Bölge Müdürlüğü bulunmaktadır. Bölge Müdürlüklerinin sorumluluk alanında bulunan illere ve Bölge Müdürlüklerinin iletişim bilgilerine vgm.gov.tr adresinden erişmek mümkündür.

BURSLAR KAÇ AY ÖDENİYOR?

2018 - 2019 öğretim döneminde burs almaya hak kazanan öğrencilere, her eğitim dönemi boyunca 8 ay (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs) süreyle 250,00 TL burs yardımı yapılacaktır.

KİMLER VGM BURSU ALABİLİR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından; sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere, Polis Akademisi öğrencilerine, okumakta oldukları eğitim kurumunda ek süre öğrenim gören öğrencilere, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine, Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere ve Vakıflar Genel Müdürlüğünden muhtaç aylığı alan öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmemektedir.