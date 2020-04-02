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Uzaktan eğitimde ikinci ülke olduk

Uzaktan eğitimde ikinci ülke olduk

Türkiye, milyonlarca öğrenciye ulusal çapta uzaktan eğitim başlatan Çin'den sonra bu alanda dünyada ikinci ülke oldu.

Koronavirüs salgını 184 ülkede 1,5 milyarın üzerinde öğrencinin yüz yüze eğitimden mahrum kalmasına yol açtı. Salgının yayıldığı ülkelerdeki öğrenci sayısının dünyadaki toplam öğrenci sayısının yüzde 87’sine karşılık geldiği ve bu rakamın 1,5 milyarın üzerinde olduğu ifade ediliyor. salgının yayıldığı ülkelerde, okullar kapatılırken Türkiye’dekine benzer ulusal çapta bir uzaktan eğitim sistemi kurulamadı.


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