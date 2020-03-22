Uzaktan eğitim yarın başlıyor

Uzaktan eğitim kapsamında, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 23-27 Mart tarihlerinde TRT ve EBA üzerinden eğitim görecek.

EBA TV için TRT üzerinden 3 ayrı kanal 6 ayrı frekansta yayın yapacak. İlk aşamada temel derslerle yayınlar başlayacak. İlkokullar için Türkçe, matematik, hayat bilgisi, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi ve İngilizce’ye ilave olarak, “Yetiştirme Programı” kapsamında Türkçe ve matematik dersleri verilecek. Dersler, 20’şer dakika olarak yayımlanacak ve aralarda 10’ar dakikalık etkinlik kuşağı olacak. Ders saatlerini kaçıran veya pekiştirmek isteyen öğrenciler tekrarına ulaşarak, yeniden izleme ve dinleme imkanı bulacak.

KOŞULLARA BAĞLI



Bakan Selçuk, okulların açılıp açılmayacağına ilişkin, “Bu tümüyle sağlık koşullarına bağlı. Sağlık Bakanı ile bu hafta itibarıyla tekrar görüşmemiz olacak. Toplumu bilgilendireceğiz” dedi.

EBA’NIN ŞİFRESİ VELİNİN CEBİNE GÖNDERİLECEK



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Eğitim Bilişim Ağı’na girişte internet altyapısında test çalışmaları yapıldığı için sorunlar olabildiğini belirtti. Selçuk, “Şifre almayan her öğrencinizin velisinin cep telefonuna çocuğuyla ilgili şifre gönderilecek” dedi.

