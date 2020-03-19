Uzaktan eğitim saat kaçta başlıyor? Uzaktan eğitim dersleri kaç dakika?

Uzaktan eğitim saat kaçta başlıyor? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Coronavirüse yönelik alınan önlemler dahilinde öğrencilere uzaktan eğitim verilecek.Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AA Editör Masası'nın konuğu oldu. Bakan Selçuk, uzaktan eğitim sistemine ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte merak edilen detaylar...

EBA TV Ders programı açıklandı

UZAKTAN EĞİTİM SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Uzaktan eğitim saat 09:00'da başlıyor.

UZAKTAN EĞİTİM KAÇ DAKİKA?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, uzaktan eğitim derslerine ilişkin, 'Pazartesi 09.00'da başlayacak. Dersler okuldaki gibi 40 dakika değil 20 dakika olacak.' dedi.

EBA'ya giriş nasıl yapılır? Şifre nasıl alınır?

UZAKTAN EĞİTİM EBA ŞİFRESİ NASIL OLUŞTURULUR?

İki farklı şekilde şifre oluşturabililirsin.

a) “EBA Hesabı Oluştur” butonu ile:

Bir defaya mahsus olmak üzere “EBA Hesabı Oluştur” butonuyla veline ya da öğretmenlerine başvurmadan EBA şifreni belirleyebilirsin. Bunun için:

“EBA Hesabı Oluştur” butonuna tıkla.

e-Okul bilgilerini girip “Giriş” butonuna bas.

EBA hesabın için yeni şifreni belirle. Kendinin ya da velinin e-posta adresini ve cep telefonu numarasını gir ve “Şifre Oluştur” butonuna tıkla.

Girmiş olduğun cep telefonu numarasına gelen doğrulama kodunu gir ve “Gönder” butonuna bas.

Adımları eksiksiz tamamladıysan EBA Giriş ekranına yönlendirileceksin. Bu ekranda TC Kimlik Numaranı ve EBA hesabın için belirlediğin yeni şifreni gir.

Güvenlik kodunu girip ve “Gönder” butonuna bastığında "Ana Sayfa"ya ulaşacaksın.

b) Veline ya da Öğretmenlerinden Birine Başvurarak Şifre Oluşturma:

EBA Giriş ekranında Öğrenci -> EBA yolunu izle. EBA Giriş ekranına yönlendirileceksin.

EBA Giriş ekranında TC Kimlik Numaranı ve velinden ya da öğretmeninden edindiğin tek kullanımlık şifreyi gir.

Güvenlik kodunu gir ve “Gönder” butonuna tıkla.

Bir aktivasyon yöntemi seç:

"Veli Bilgileriyle Aktivasyon"u seçersen açılan ekranda velinin TC Kimlik Numarasını ve ekrandaki güvenlik kodunu girerek “Giriş Yap” butonuna tıklamalısın.

"e-Postayla Aktivasyon"u seçersen “Aktivasyon Kodu Gönder” butonuna basmalısın. Sisteme kayıtlı e-posta hesabına gönderilen aktivasyon kodunu “Aktivasyon Kodunu Gir” bölümüne yazıp ekrandaki güvenlik kodunu girerek “Giriş Yap” butonuna tıklamalısın.

"Cep Telefonuyla Aktivasyon"u seçersen “Aktivasyon Kodu Gönder” butonuna basmalısın. Sisteme kayıtlı cep telefonu numarana gönderilen aktivasyon kodunu “Aktivasyon Kodunu Gir” bölümüne yazıp ekrandaki güvenlik kodunu girerek “Giriş Yap” butonuna tıklamalısın.

Aktivasyon adımını geçtikten sonra açılan ekranda EBA hesabın için "Yeni Şifreni Belirle" ve “Kaydet”e tıkla.

Adımları eksiksiz tamamladıysan EBA Giriş ekranına yönlendirileceksin. Bu ekranda TC Kimlik Numaranı ve EBA hesabın için belirlediğin yeni şifreni girmelisin.

Güvenlik kodunu girip “Gönder” butonuna bastığında "Ana Sayfa"ya ulaşacaksın.

UZAKTAN EĞİTİM DERSLER SAYFASI NEDİR?

"Dersler" sayfası, EBA’da yer alan ders içeriklerin yer aldığı bölümdür. Bu bölümde, bütün sınıf seviyelerine ve derslere ait içerikler, MEB müfredat yapısına uygun bir şekilde listelenir. Seçilen sınıf seviyesindeki bir dersin sayfasında; dersin üniteleri, kitabı, kütüphane içerikleri ve ünite testleri yer alır. Ünitelerin içinde ise konuları ve alt konuları görebilirsin. Dilersen "Tüm Dersler" düğmesine tıklayarak farklı okul türlerine ait ders içeriklerine de erişebilirsiniz.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk Açıkladı: Pazartesi 09.00'da başlayacak