Uzaktan eğitim hangi kanallarda yayınlanacak? Uzaktan eğitim saat kaçta başlıyor? İşte yanıtı

Ara tatilin geride kalması ile bugün evlerde uzaktan eğitim dönemi başlıyor. İlk dersin sabah saat 09:00'da başlayacağı uzaktan eğitimin hangi kanallarda yer alacağı merak ediliyor. Öğrenci ve veliler "Uzaktan eğitim hangi kanallarda yayınlanacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Uzaktan eğitim verilen kanalların bilgisi haberimiz içerisinde yer alıyor.

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UZAKTAN EĞİTİM HANGİ KANALLARDA YAYINLANACAK?

Uzaktan eğitim verilen kanallar; TRT-EBA TV İlkokul, TRT-EBA TV Ortaokul, TRT-EBA TV Lise olarak sıralanıyor. Uzkatan eğitim yayınları, TRT tarafından SD (standart çözünürlüklü) ve HD (yüksek çözünürlüklü) görüntü kalitesiyle toplam 6 kanal üzerinden gerçekleştirecek.

TRT EBA TV FREKANS AYARLARI NASIL YAPILIR?

Bakanlık tarafından açıklanan bilgilere göre, EBA TV için TRT üzerinden 3 ayrı kanal 6 ayrı frekansta yayın yapacak. Bunların 3'ü HD yayın, 3'ü de SD yayın alt yapısıyla planlandı.

Uydu: TURKSAT

Kanal: Trt Eğitim HD/1/2/3

Frekans: 12083 H 13750

UZAKTAN EĞİTİM DİJİTAL PLATFORMLARDA HANGİ KANALLARDA?

TRT EBA TV İlkokul; Türksat Kablo TV’de 465’inci, Türk Telekom Tivibu’da 401’inci, Turkcell TV+’ta 106’ıncı, D-Smart’ta 365’inci, Digitürk’te 151’inci kanalda. TRT EBA TV Ortaokul; Türksat Kablo Tv’de 466’ncı, Türk Telekom Tivibu’da 402’nci, Turkcell TV+’ta 107’nci, D-Smart’ta 366’ncı, Digitürk’te 152’nci kanalda. TRT EBA TV Lise; Türksat Kablo Tv’de 467’nci, Türk Telekom Tivibu’da 403’üncü, Turkcell TV+’ta 108’inci, D-Smart’ta 367’nci, Digitürk’te 153’üncü kanalda.