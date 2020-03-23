Uzaktan eğitim hangi kanallarda yayınlanacak? Uzaktan eğitim saat kaçta başlıyor? İşte yanıtı
Corona virüse karşı alınan önlemler kapsamında, bugün öğrenciler için uzak eğitim başlıyor. Öğrenciler EBA uygulaması ve bazı kanallarda eğitimlerini almaya devam edecek. Ders programları günlük ve haftalık yayın akışına eba.gov.tr ve TRT internet sitesinde yer alıyor. Binlerce öğrenci ve veli "Uzaktan eğitim hangi kanallarda yayınlanacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte detaylar...
Ara tatilin geride kalması ile bugün evlerde uzaktan eğitim dönemi başlıyor. İlk dersin sabah saat 09:00'da başlayacağı uzaktan eğitimin hangi kanallarda yer alacağı merak ediliyor. Öğrenci ve veliler "Uzaktan eğitim hangi kanallarda yayınlanacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Uzaktan eğitim verilen kanalların bilgisi haberimiz içerisinde yer alıyor.
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UZAKTAN EĞİTİM HANGİ KANALLARDA YAYINLANACAK?
Uzaktan eğitim verilen kanallar; TRT-EBA TV İlkokul, TRT-EBA TV Ortaokul, TRT-EBA TV Lise olarak sıralanıyor. Uzkatan eğitim yayınları, TRT tarafından SD (standart çözünürlüklü) ve HD (yüksek çözünürlüklü) görüntü kalitesiyle toplam 6 kanal üzerinden gerçekleştirecek.
TRT EBA TV FREKANS AYARLARI NASIL YAPILIR?
Bakanlık tarafından açıklanan bilgilere göre, EBA TV için TRT üzerinden 3 ayrı kanal 6 ayrı frekansta yayın yapacak. Bunların 3'ü HD yayın, 3'ü de SD yayın alt yapısıyla planlandı.
Uydu: TURKSAT
Kanal: Trt Eğitim HD/1/2/3
Frekans: 12083 H 13750
UZAKTAN EĞİTİM DİJİTAL PLATFORMLARDA HANGİ KANALLARDA?
TRT EBA TV İlkokul; Türksat Kablo TV’de 465’inci, Türk Telekom Tivibu’da 401’inci, Turkcell TV+’ta 106’ıncı, D-Smart’ta 365’inci, Digitürk’te 151’inci kanalda. TRT EBA TV Ortaokul; Türksat Kablo Tv’de 466’ncı, Türk Telekom Tivibu’da 402’nci, Turkcell TV+’ta 107’nci, D-Smart’ta 366’ncı, Digitürk’te 152’nci kanalda. TRT EBA TV Lise; Türksat Kablo Tv’de 467’nci, Türk Telekom Tivibu’da 403’üncü, Turkcell TV+’ta 108’inci, D-Smart’ta 367’nci, Digitürk’te 153’üncü kanalda.