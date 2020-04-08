Üniversitelerde telafi eğitimi için Ak Parti kanun teklifi yaptı! Telafi eğitimi nasıl olacak?

Üniversitelerde telafi eğitimi için Ak Parti kanun teklifi yaptı. Telafi eğitiminin yaz döneminde yapılması planlanıyor. Ak Parti Grup Başkan Vekili Muş, Vakıf üniversitelerine, lisans, ön lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında, her bir alan için aldıkları öğrencinin yüzde 15'i kadar burslu öğrenci alma zorunluluğu getirileceğini vurguladı. Telafi eğitimi ile ilgili bilgilere haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

TELAFİ EĞİTİMİ KANUN TEKLİFİ

AK Parti, deprem ve salgın gibi üniversitelerde uzun süre eğitim yapılmasını engelleyici durumlarda yaz tatilinde telafi eğitimi yapılmasını öngören kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

AK Partili milletvekillerinin imzasını taşıyan 28 maddelik 'Yükseköğretim Kanununu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Öngören Yasa Teklifi' Meclis Başkanlığı’na bildirildi. Teklif ile; meydana gelen deprem, salgın hastalık ve elverişsiz hava koşulları gibi olağan dışı hallerde üniversitelerde eğitim öğretim faaliyetlerine uzun süreli ara verilmesi gereken ve telafi amacıyla yapılacak eğitimlerin ders yılında tamamlanamaması durumunda yaz tatilinde eğitim öğretime devam edilebilmesi veya telafi eğitimi yapılabilmesine yönelik düzenleme yapılacak.

Öğretmenlerin yaz tatili içerisinde aralıksız 2 ay izinli oldukları; ancak bu 2 aylık izin sürelerine dokunulmadan kalan tatil zamanlarında yönetmelikle saptanacak meslekle ilgili çalışmalara katılmakla yükümlü tutulabilecekleri, rehberlik öğretmenlerinin öğrencilerin tercihlerine yardım etmeleri için yaz tatilinde görevlendirilebilmeleri planlanıyor. Bunun yanında rehberlik öğretmenlerinin öğrencilerin tercihlerine yardım etmeleri için yaz tatilinde görevlendirilmeleri ve okul veya kurum yöneticiliği verilenler ile yüz yüze eğitim yapılmayan eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin yıllık izinlerini 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre kullanması da öngörülüyor.

İKİ YENİ VAKIF ÜNİVERSİTESİ

Ayrıca yılda iki kez yapılan doçentlik sınavı, ihtiyaca göre artırılacak. Buna göre doçentlik sınavı noktasında talebe göre sınav tarihleri ve yılda kaç kez yapılacağı yılbaşında planlanacak. Üniversitelerin ulusal veya uluslararası kuruluşlar tarafından desteklenen projelerine finansman desteği sağlanacak. Vakıf üniversitelerinde lisans, ön lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında her bir alan için aldıkları öğrencinin yüzde 15'i kadar burslu öğrenci alma zorunluluğu getirilecek. Örneğin bir vakıf üniversitesindeki tıp fakültesi 100 öğrenci alıyorsa 15 öğrenci de burslu almak durumunda kalacak.

Devlet yükseköğretim kurumlarında yalnızca Ar-Ge projelerinde çalışan doktoralı araştırma görevlileri ve araştırmacıların özlük haklarında da bazı iyileştirmelere gidilecek. Araştırma görevlisi kadrosunda olup tezini tamamlayan araştırma görevlilerine, bu kadrolarında 6 ay daha kalma hakkı verilecek. Teklif ile vakıf üniversitelerinin elde ettikleri toplam öğrenci gelirlerinin yıllık yüzde 2'sini bir kamu bankasına açacakları hesapta bloke etme zorunluluğunda oluyor. Öte yandan Ankara'da Ankara Bilim Üniversitesi ve Kocaeli'nde Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi isminde iki yeni vakıf üniversitesi kurulması planlanıyor.