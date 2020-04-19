Üniversiteler ne zaman başlayacak? Üniversiteler açılacak mı? İşte detaylar..

Üniversitelerin açılıp açılmayacağı hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler arama motorlarında sık sık Üniversiteler ne zaman başlayacak? Üniversiteler açılacak mı? sorularının yanıtını araştırıyor. Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını sonrası üniversitelerde 3 haftalık uzaktan modeline geçilmişti. Konuyla ilgili son açıklamayı ise YÖK Başkanı Yekta Saraç yaptı. Haberimizin içerisinden konu hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, geçtiğimiz haftalarda üniveristelerin açılıp açılmayacağı hakkında açıklama yaptı. 12 Mart'ta devletin kararıyla üniversitelerin de diğer okullar gibi eğitim öğretime ara verilmişti. İlk olarak 3 hafta olarak belirlenen ara sonrası uzaktan eğitime geçilmişti. YÖK Başkanı Yekta Saraç bahar döneminde yüz yüze eğitim yapılmayacağını açıklamıştı.

YÖK BAŞKANI YEKTA SARAÇ'IN AÇIKLAMALARI

"Bizler de biliyoruz ki uzaktan öğretim ve dijital öğretim yöntemleri örgün öğretimin asla alternatifi olamaz. Üniversite hayatı eşsiz bir sosyalleşme ortamıdır. Fakat sevgili öğrencilerimiz, yaşadığımız bu olağanüstü günlerde örgün öğretime ara vermek durumundayız. Bu süreçte dijital imkanlardan sizler için sonuna kadar istifade etmek istiyoruz.

Bazı programlar uzaktan öğretimle, açık öğretimle sürerken bazıları yaz okuluna kalabilir. Bu yeni durumu kabullenmek durumundayız. Ayrıca her bir programın doğası nasıl farklı bir talebelik öngörüyorsa burada da üniversitelerimizin bölümden bölüme farklı uygulamalarını anlayışla karşılamanızı istiyoruz. Bu uygulamalarda önceliğin sizlerin sağlığınız olduğunu, ülke çapında bir pişmanlığa düşülmemesi için bu tedbirlerin alındığını lütfen bilin."