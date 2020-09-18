YÖK üniversitelerin açılış tarihini açıkladı!

Yeni eğitim-öğretim yılında üniversiteler ile ilgili alınacak kararlar tüm öğrenciler tarafından heyecanla bekleniyor. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından okullar için tavsiye



ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?



YÖK Başkanı Saraç, "Bugün itibariyle üniversitelerimizin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim sonrasında başlayacak şekilde planlamalarını istedik." dedi.

Saraç, "Kampüslerdeki öğrencilerin seyreltilmesi, hareketliliğin azaltılması için üniversitelerimize karar alma süreçlerinde geniş imkan tanıdık." açıklamasında bulundu.