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18 Eylül 2020 Cuma 11:28 | Son Güncelleme:

YÖK üniversitelerin açılış tarihini açıkladı!

YÖK üniversitelerin açılış tarihini açıkladı!

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından okullar için tavsiye kararları MEB'e iletildi ve okulların açılış tarihi belirlendi. B

Yeni eğitim-öğretim yılında üniversiteler ile ilgili alınacak kararlar tüm öğrenciler tarafından heyecanla bekleniyor. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından okullar için tavsiye 

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

YÖK Başkanı Saraç, "Bugün itibariyle üniversitelerimizin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim sonrasında başlayacak şekilde planlamalarını istedik." dedi.

Saraç, "Kampüslerdeki öğrencilerin seyreltilmesi, hareketliliğin azaltılması için üniversitelerimize karar alma süreçlerinde geniş imkan tanıdık." açıklamasında bulundu.

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