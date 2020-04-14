Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler yazın açılacak mı? YÖK Başkanı son dakika açıklamaları

Üniversiteler ne zaman açılacak? sorusunun yanıtı gündemde merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, basın toplantısında, üniversitelerdeki uzaktan eğitime ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 23 Mart itibari ile başlayan uzaktan eğitimin örgün öğretimin asla alternatifi olamayacağını belirten YÖK Başkanı Yekta Saraç, "Fakat sevgili öğrencilerimiz, yaşadığımız bu olağanüstü günlerde örgün öğretime ara vermek durumundayız. Bu süreçte dijital imkanlardan sizler için sonuna kadar istifade etmek istiyoruz." dedi.

YÖK BAŞKANI AÇIKLAMALARI

"Bizler de biliyoruz ki uzaktan öğretim ve dijital öğretim yöntemleri örgün öğretimin asla alternatifi olamaz. Üniversite hayatı eşsiz bir sosyalleşme ortamıdır. Fakat sevgili öğrencilerimiz, yaşadığımız bu olağanüstü günlerde örgün öğretime ara vermek durumundayız. Bu süreçte dijital imkanlardan sizler için sonuna kadar istifade etmek istiyoruz.

Bazı programlar uzaktan öğretimle, açık öğretimle sürerken bazıları yaz okuluna kalabilir. Bu yeni durumu kabullenmek durumundayız. Ayrıca her bir programın doğası nasıl farklı bir talebelik öngörüyorsa burada da üniversitelerimizin bölümden bölüme farklı uygulamalarını anlayışla karşılamanızı istiyoruz. Bu uygulamalarda önceliğin sizlerin sağlığınız olduğunu, ülke çapında bir pişmanlığa düşülmemesi için bu tedbirlerin alındığını lütfen bilin."

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Üniversiteler için tatil süresi ilk etapta 3 hafta olarak belirlenen ara sonrası uzaktan eğitime geçilmişti. YÖK tatil süresi ile ilgili son dakika açıklamalarında bulundu. YÖK Başkanı Yekta Saraç bahar döneminde yüz yüze eğitim yapılmayacağını açıklamıştı.