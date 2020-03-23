Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversite uzaktan eğitim başladı mı? İşte yanıtı

Ülkemizde de görülen Covid-19 salgını nedeni ile ilk ve ortaöğretim kurumlarının ardından üniversiteler de tatil edilmişti. Üniversite öğrencileri okulların ne zaman açılacağını, uzaktan eğitimin ne kadar süreli olarak ve nasıl yapılacağını merak ediyor. Üniversiteler ne zaman açılacak? sorusunun yanıtı merakla araştırılıyor. Detaylar haberimizde yer alıyor.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

İlk etapta 3 hafta olarak tatil edilen üniversitelerin ne zaman açılacağı henüz bilinmiyor. Salgının seyri ve Bilim Kurulu'nun aldığı kararlar doğrultusunda üniversitelerin de açılacağı tarihin önümüzdeki haftalarda netleşmesi bekleniyor.

ÜNİVERSİTE UZAKTAN EĞİTİM BAŞLADI MI?

Üniversite öğrencileri için uzaktan eğitim 23 Mart Pazartesi itibari ile başlıyor.

Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, "YÖK bünyesinde farklı üniversitelerimizden alanında uzman hocalarımız tarafından oluşturduğumuz Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Komisyonumuz tarafından hazırlanan Pandemi Dönemi Uzaktan Öğretim Uygulamaları Yol Haritası’na Yürütme Kurulumuz tarafından son hali verilmiştir" dedi.

YÖK Başkanı Saraç: "123 üniversitemizde Uzaktan Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZEM) bulunmaktadır. Altyapı konusunda eksiği olan üniversitelerimizin ihtiyaçları da YÖK koordinasyonunda diğer üniversitelerle işbirliği içerisinde giderilecektir. Bu istikamette de planlamalarımız vakit geçirilmeksizin hayata geçirilecektir" dedi.