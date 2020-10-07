Üniversiteler ne zaman açılacak 2020? Üniversiteler yüz yüze eğitim yapacak mı?

Okullarda yüz yüze eğitim kademelendirilmiş şekilde başladı. Geçtiğimiz bahar dönemini uzaktan eğitimle bitirmiş olan üniversiteler için ise bekleyiş sürüyor. YÖK üniversiteler için 1 Ekim tarihini açılış olarak duyurmuştu. Sağlık Bakanlığı'ndan uzaktan eğitim tavsiyesi gelmesi üzerine üniversitelerden uzaktan eğitim kararları gelmeye başladı.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK 2020?

YÖK, üniversitelerin yeniden açılış tarihini 1 Ekim sonrası olarak duyurmuştu. Üniversiteler, bu tarihte açılacak fakat birçoğu online olarak eğitim verecek. Bağlı bulunulan üniversitenin güncel akademik takvimini incelemek bu konuda daha sağlıklı bilgilendirmeler sunacaktır.

YÖK'ün açıklamasından bazı kesitler ise şu şekilde olmuştu;

"Bugün itibariyle; üniversitelerimizin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamaları istenmiştir. Bunun yanı sıra “kampüslerdeki öğrencilerin seyreltilmesi, hareketliliğin azaltılması” da önemli olup bunun için üniversitelerimize karar alma süreçlerinde geniş imkan tanınmıştır. Böylece üniversitelerimizin fakülte ve program bazında farklı uygulamalar yapabilmeleri mümkün hale gelmiştir.

Salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programlar için yapılacak olan uygulamalara yönelik hususlarda üniversitelerimizin ilgili kurulları karar verecektir."