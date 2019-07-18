Üniversite tercihleri ne zaman yapılacak? 2019 YKS üniversite tercih robotu ve kılavuzu yayında mı?

Üniversite tercih kılavuzu ve robotu ile ilgili ÖSYM açıklaması araştırılıyor. YKS tercihleri ne zaman yapılacak? Üniversite sınavına giren öğrenciler heyecanla sonuç açıklamasını bekliyorlardı. Sonuçların açıklanmasının ardından sıra tercih aşamasına geldi. Tercihler 23 Temmuz Salı günü itibari ile başlıyor. Daha önce ön bilgilendirme amaçlı YKS tercih kılavuzu yayınlanmıştı. Şimdi yeni bir kılavuz daha ÖSYM tarafından erişime açılacak. Haberimiz içerisinden güncel açıklamaları takip edebilir, detaylara ulaşabilirsiniz.

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS tercihleri 23 Temmuz ve 29 Temmuz tarihleri aralığında yapılacak.

YKS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?

YÖK'ün yayımladığı Atlas tercih robotu, ÖSYS ile öğrenci alan lisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine ulaşmada kolaylık sağlıyor.

Son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı, haberimizdeki linke tıkladıktan sonra karşınıza çıkacak olan "Puan Türü Seçin" alanını doldurduktan sonra kolayca görüntülenebilecek.

YKS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

YKS tercih kılavuzu yeniden erişime açılacak. 2019 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 20 Haziran-1 Temmuz 2019 tarihleri arasında ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlandı. Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla erişime açıldı.

Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM’den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.