Üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları nedir? Üniversite taban puanları 2019 açıklandı mı?

Üniversite taban puanları ile ilgili ÖSYM açıklaması araştırılıyor. Üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları nedir? Üniversite sınavına giren adayların sonuç açıklaması ÖSYM tarafından gerçekleştirildi. Adaylar tercih işlemlerini 23 Temmuz itibari ile yapmaya başlayacaklar. Daha önce ön bilgilendirme amaçlı YKS tercih kılavuzu yayınlanmıştı. Şimdi yeni bir kılavuz daha ÖSYM tarafından erişime açılacak. 2019 YKS ile öğrenci alan önlisans ve lisans programlarının kontenjan bilgisi ve üniversitelerin 2016, 2017 ve 2018 yıllarına ait taban puanları, YÖK Atlas tercih robotu içerisinde yayınlandı.

ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM tarafından 2019 yılı üniversite taban puanları açıklaması henüz yapılmadı. Haberimiz içerisinden geçtiğimiz yıllardaki puanlara ulaşabilirsiniz.

YKS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?

YÖK'ün yayımladığı Atlas tercih robotu, ÖSYS ile öğrenci alan lisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine ulaşmada kolaylık sağlıyor.

Son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı, haberimizdeki linke tıkladıktan sonra karşınıza çıkacak olan "Puan Türü Seçin" alanını doldurduktan sonra kolayca görüntülenebilecek.

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS tercihleri 23 Temmuz ve 29 Temmuz tarihleri aralığında yapılacak.

TERCİHLER NASIL YAPILACAK?

Adaylar puanlarını ve mezun oldukları okul türlerini göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyeceklerdir. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını tercih sırasına göre yazacaklardır. Adayların, yükseköğretim programları arasından tercih yapmaya başlamadan önce, bu Kılavuzdaki tabloların hangilerindeki programlardan tercih yapma haklarının bulunduğunu belirlemeleri gerekir. Tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını, 2019-TYT’de 150 ve üzeri puan alanlar tercihleri arasında gösterebileceklerdir. Tablo 4'teki yükseköğretim programlarını, 2019-AYT/YDT’de ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alan adaylar tercihleri arasında gösterebileceklerdir.

Yukarıdaki açıklamalara göre her adayın, girmek istediği programları Tablo-3 veya Tablo-4'ten bularak tercih sırasına koyması gerekir. Tercih sırası önemlidir. Tercih yanlışlıklarından doğacak sonuçların bütün sorumluluğu adaya ait olacaktır.

Tercih alanlarının tamamının doldurulması zorunlu değildir. Örneğin, bir aday tercih bildiriminde yalnızca dört programı göstermek istiyorsa ve bunlardan herhangi birine giremediği takdirde başka bir yerde okumak istemiyorsa, sadece bu dört programı yazabilecektir.