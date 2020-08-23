Üniversite sonuçları açıklandı mı 2020? YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Hayalindeki üniversite okumak isteyen ve tercih sonuçlarının bir an önce açıklanmasını bekleyen adaylar, sonuçlar ile ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyor. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, sosyal medya hesabından YKS sonuçları hakkında bir paylaşımda bulundu. Başkan Aygün YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını duyurdu.

ÜNİVERSİTE SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Üniversite yerleştirme sonuçları henüz açıklanmadı. Ancak sonuçlar önümüzdeki hafta içerisinde adayların erişimine açılacak. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, sosyal medya hesabı üzerinden 2020-YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanacağını duyurdu.

Yerleştirme sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacak. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili gençler, heyecanlısınız, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum. Ülkemizin yarınları olan sizler için tüm gücümüzle çalışıyoruz. 2020-YKS yerleştirme işlemlerinde kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde yerleştirme sonuçlarını açıklayacağız."

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos-4 Eylül 2020'de, elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020'de yapılacak.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerin açılış tarihiyle ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada üniversitelerin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamaları istendiği belirtildi.