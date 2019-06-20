Üniversite kontenjanları son dakika açıklaması! YÖK kontenjanları duyurdu!

Üniversite kontenjanları ile ilgili YÖK açıklama yaptı. Üniversite kontenjanları nasıl olacak? YÖK'ten yapılan son dakika açıklamasında "Bu yıl üniversitelerin ön lisans ve lisans düzeyinde örgün öğretim programları için 835 bin 66 kontenjan belirlendi" denildi. Öğretmenlik programlarının kontenjanları toplamda yaklaşık yüzde 10 azaltıldığı açıklandı. Tercih ile ilgili ÖSYM Başkanı Halis Aygün yaptığı açıklamada, “YKS yerleştirme sonuçları ağustos ayında açıklanacak, tercih kılavuzu ise bu hafta açıklanacak.” cümlesine yer verdi.

ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI AÇIKLANDI

YÖK'ten yapılan son dakika açıklamasında "Bu yıl üniversitelerin ön lisans ve lisans düzeyinde örgün öğretim programları için 835 bin 66 kontenjan belirlendi" denildi. Öğretmenlik programlarının kontenjanları toplamda yaklaşık yüzde 10 azaltıldı. Öğretmenlik programlarının kontenjanı geçen sene 53 bin 796 iken bu sene 48 bin 546 olarak belirlendi.

Kontenjanlar, tıp programında 15 bin 50, diş hekimliğinde 6 bin 680, eczacılıkta 3 bin 524, hemşirelikte ise 15 bin 33 oldu.

YKS TERCİH KILAVUZU AÇIKLANDI MI?

ÖSYM Başkanı Halis Aygün YKS tercih sonuçları ve kılavuzu hakkında son dakika açıklaması yaptı. Aygün, “YKS yerleştirme sonuçları ağustos ayında açıklanacak, tercih kılavuzu ise bu hafta açıklanacak.” dedi.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin takvimine göre, YKS sınav sonuçları 18 Temmuz 2019 Perşembe günü erişime açılacak. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebilecekler. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmünde olacak.