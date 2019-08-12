Üniversite kayıtları ne zaman yapılacak? Üniversite elektronik kayıt tarihleri için geri sayım

Üniversite kayıt tarihlerinin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Üniversite kayıtları ne zaman yapılacak? ÖSYM tarafından düzenlenen YKS oturumlarına giren adaylar heyecanla süreci takip ediyorlar. Belirtilen tarihlerde tercih işlemlerini gerçekleştiren adayların sonuçları 6 Ağustos tarihinde açıklandı. Şimdi sıra kayıt aşamasında. Doğrudan kayıtlar, 19-23 Ağustos tarihlerinde okullar tarafından kabul edilecek. Elektronik kayıt işlemleri ise 16 Ağustos’ta başlıyor.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Normalde 19-21 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek olan üniversite elektronik kayıtları, yeni düzenleme ile 16-21 Ağustos tarihleri arasında tamamlanacak. Üniversitelere doğrudan yapılacak kayıtlarda ise herhangi bir değişiklik yapılmadı. Doğrudan kayıtlar, 19-23 Ağustos tarihlerinde okullar tarafından kabul edilecek.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri

ELEKTRONİK KAYIT NASIL YAPILIR?

PTT'den satın alınabilen şifre ya da varsa bankaların internet bankacılığı üzerinden giriş yapılabilecek olan E-Devlet sistemi, üniversite E-Kayıt ekranına imkan tanıyacak. Adaylar, aşağıdaki adımları takip ederek işlemlerini gerçekleştirebilecek. İşte, E Kayıt için adım adım detaylar;

Bu hizmetten faydalanmak için eDevlet Kapısı profilinizdeki e-posta ve cep telefonu bilgilerinizin tanımlı ve doğrulanmış olması gerekir.

Eğer daha önce iletişim bilgilerinizi doğrulamadı iseniz, aşağıdaki gibi bir ekran ile karşılaşacaksınız. “Bilgilerimi Şimdi Güncelle” düğmesine basarak e-posta ve cep telefonu bilgilerinizi sisteme giriniz. Ekrandaki yönergeleri takip ederek her ikisini de doğrulanmış hale getiriniz.