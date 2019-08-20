Üniversite kayıt tarihleri ne zaman bitiyor? Üniversite kayıtları için gerekli belgeler nelerdir?

Üniversite kayıtları için süreç devam ediyor. Üniversite kayıtları ne zaman bitiyor? ÖSYM tarafından düzenlenen YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından kayıtlar başladı. Adaylar kayıtlarını iki farklı şekilde yapabiliyorlar. E-kayıt işlemleri 16 Ağustos itibari ile başladı ve 21 Ağustos tarihine kadar devam edecek. Doğrudan kayıtlar ise 19 Ağustos Pazartesi gününden itibaren yapılabiliyor. Üniversiteye giderek kayıt yaptırmak isteyen adaylar işlemlerini 23 Ağustos tarihine kadar yapabilecekler.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Üniversite e –kayıtları 16-21 Ağustos tarihleri arasında tamamlanacak. Doğrudan kayıtlar, 19-23 Ağustos tarihlerinde okullar tarafından kabul edilecek.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NASIL YAPILIR?

İki farklı kayıt şekli bulunuyor. Üniversite kaydınızı elektronik ortamda yapabileceğiniz gibi, kazandığınız okula giderekte kayıt işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Peki üniversite e-kayıt işlemi nasıl yapılır?

Öğrenciler E-Devlet platformundaki “turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit” sayfasına E-devlet şifreleri ile giriş yapıp üniversiteye e-kayıt yapabilecekler.

Adayların ‘e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğinde’ dair yazıyı ekranda görmeden sistemden çıkmamaları gerekmektedir. E-kayıt işlemi başarıyla tamamlanmadan sistemden çıkış yapan kişilerin kayıtları sistemde gözükmediğinden ders kayıt işlemlerinde sorun yaşanmaktadır.

E-kayıt işlemlerini başarıyla yapan öğrencilerin, yerleştirildikleri üniversitelerin web sitelerinde duyurulacak olan tarihlerde yapılacak ders kayıt işlemleri için üniversitelerine giderek kendilerinden istenen belgeleri yetkililere sunmaları gerekmektedir.

Elektronik kayda, özel yetenek programları ile yükseköğretim kurumlarınca elektronik kaydı uygun görülmeyen programlar (sağlık raporu isteyen programlara gibi) ile açıköğretim programları dâhil edilmeyecektir.