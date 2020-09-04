YKS yerleştirme sonuçlarının 26 Ağustos’ta açıklanmasının ardından üniversite kayıt süreci 31 Ağustos'ta başladı. Kayıtlar 4 Eylül 2020 tarine kadar yapılacaktı. Elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020'de yapabileceklerdi. YÖK aldığı karar ile bu süreyi uzattı. Peki, üniversite kayıt dönemi bitti mi? Üniversite kayıt için gerekli belgeler nelerdir?

ÜNİVERSİTE KAYIT DÖNEMİ BİTTİ Mİ?

YÖK'ten yapılan son dakika açıklamasında “YÖK olarak, Başkanlığımıza öğrenciler tarafından iletilen talepler doğrultusunda 2020- YKS kayıt tarihlerinin ‘öğrencilerin lehine olacak şekilde’ uzatılmasına karar verilmiştir. Buna göre; yükseköğretim kurumlarına giderek şahsen başvuracak adayların 05 Eylül 2020 Cumartesi saat 17:00'ye kadar, elektronik kayıt (e-kayıt) yaptıracak adaylar için 06 Eylül 2020 Pazar günü saat 23.59’e kadar, kayıt işlemlerini yaptırabilmesi kararı alındı." ifadeleri kullanıldı.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Öğrenciler E-Devlet platformundaki “turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit” sayfasına E-devlet şifreleri ile giriş yapıp üniversiteye e-kayıt yapabilecekler.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir. Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.