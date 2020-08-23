Üniversite ek tercihleri ne zaman yapılacak? YKS ek yerleştirme kılavuzu yayınlandı mı?

Üniversite yerleştirmeleri ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. YKS'de aldığı puan doğrultusunda tercihlerini tamamlayan adaylar gözlerini yerleştirme sonuçlarına çevirdi. İkinci yerleştirmeleri bekleyenler ise üniversite ek yerleştirme tarihlerini araştırıyor. Peki, üniversite ek yerleştirme kılavuzu yayınlandı mı?

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil. Sonuçların bu ay içerisine adayların erişimine açılması bekleniyor.

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS tercih sonuçları açıklandıktan kısa bir süre sonra ek tercih sürecinin de başlaması bekleniyor. Ek tercih süreci ile ilgili resmi bir açıklama gelmesi halinde haberimiz içerisine eklenecektir.

ÜNİVERSİTE EK YERLEŞTİRME KILAVUZU YAYINLANDI MI?

Üniversite ek yerleştirme kılavuzu henüz yayınlanmadı. Kılavuz yayınlandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra bu programlara kaydolmama nedeniyle boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecektir. Merkezî yerleştirmede kontenjanı dolmayan veya kaydolmama nedeniyle boş kalan kontenjanlara, ÖSYM tarafından ek yerleştirme yapılacaktır. Ek Yerleştirme Ücreti, 20,00 TL’dir.