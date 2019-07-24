2019 ücretli öğretmenlik başvuru tarihleri belli mi? Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman yapılacak?

Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman? merak edilen konular arasında yerini aldı. 2019-202 0eğitim öğretim yılının 1. Döneminin başlamasına az bir zaman kala öğretmenlik yapmak isteyenler başvuru tarihlerini araştırıyor. Ücretli öğretmenlik başvuruları e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor. Adayların başvuru yapabilmeleri için öncelikle e-Devlet şifrelerini almaları gerekiyor. Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman? diye merak edenler için 2019 ücretli öğretmenlik başvuru tarihleri haberimizde yer alıyor..

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Ücretli öğretmenlik başvurusu araştırılan konular arasında yer alıyor. 2019-202 0eğitim öğretim yılının 1. Döneminin başlamasına az bir zaman kala öğretmenlik yapmak isteyenler başvuru tarihlerini araştırıyor. Ancak başvuru tarihleri ilşe ilgili henüz bir açıklama yapılması.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

PTT’den ya da internet üzerinden mobil bankacılık, mobil imza gibi yöntemlerle de alınabilen e devlet şifresiyle vatandaşlar sisteme giriş yaptıktan sonra karşılarına çıkan ekrana ‘ücretli öğretmenlik’ terimini yazarak arama gerçekleştirecek.

Adaylar açılan sayfada ‘Milli Eğitim Bakanlığı/Ücretli Öğretmenlik Başvurusu’ başlığına tıklayarak, başvuru formunda yer alan bilgilerini teyit ederek ileri butonuna tıklayacak. Tercih aşamasında ise mezun olunan okul kapsamında birden fazla mezuniyet bilgisi tercih edilebilecek.

E-DEVLET ŞİFRESİ NEREDEN ALINIR?

E-devlet şifresinin herhangi bir PTT şubesinden temin edilmesi mümkündür. T.C. kimlik numarasının yazılı olduğu fotoğraflı bir kimlik belgesi ibraz edilerek alınan şifre kişiye kapalı bir zarfın içerisinde teslim edilir. Sisteme ilk girişin ardından kapalı zarfın içerisinde verilmiş olan bu şifrenin değiştirilmesi istenir. Şifrenin unutulması durumunda şifre yenileme işlemi yapabilir. Şifre yenileme işlemini yapabilmek için önceden sisteme cep telefonu bilgisinin kaydedilmiş olması gerekmektedir. Sisteme bir cep telefonu kaydedilmiş ise yine bir PTT merkezine giderek aynı şekilde e-devlet şifresinin talep edilmesi gerekir.

