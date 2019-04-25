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TUS yerleştirme sonuçları yarın açıklanacak

TUS yerleştirme sonuçları yarın açıklanacak

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı yerleştirme sonuçlarının yarın açıklanacağını bildirdi.

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-TUS 1. Dönem) yerleştirme sonuçlarının yarın açıklanacağını bildirdi.

Aygün, "osymtustercihiniacıkla" etiketiyle yapılan paylaşımlara Twitter hesabı üzerinden yanıt verdi.

Paylaşımında aynı etiketi kullanan Aygün, "Değerli hekimlerimiz, 2019 TUS yerleştirme sonuçlarını yarın açıklayacağız inşallah. Sonuçların şimdiden hepinize hayırlı olmasını dilerim." bilgisini verdi.

Çok sayıda aday bu paylaşıma yorum yaparak ÖSYM Başkanı Aygün'e teşekkür mesajlarını iletti.

AA

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