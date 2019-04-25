TUS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? TUS yerleştirme sonuç sorgulama!

TUS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 TUS yerleştirme sonuçları hakkında merak bekleyiş sürüyor. TUS yerleştirme sonuçları sorgulamak isteyenler TUS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun cevabını merakla bekliyor. Sınava giren kişilere müjdeli haber ÖSYM’den geldi. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün yaptığı açıklamayla TUS’un ne zaman açıklanacağına dair tarih verdi.

TUS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-TUS 1. Dönem) yerleştirme sonuçlarının yarın açıklanacağını bildirdi.

Aygün, "osymtustercihiniacıkla" etiketiyle yapılan paylaşımlara Twitter hesabı üzerinden yanıt verdi.

Paylaşımında aynı etiketi kullanan Aygün, "Değerli hekimlerimiz, 2019 TUS yerleştirme sonuçlarını yarın açıklayacağız inşallah. Sonuçların şimdiden hepinize hayırlı olmasını dilerim." bilgisini verdi.

Çok sayıda aday bu paylaşıma yorum yaparak ÖSYM Başkanı Aygün'e teşekkür mesajlarını iletti.

TUS NEDİR?

Tus, Tıpta Uzmanlık Sınavı olarak bilinen ve başta hekimler olmak üzere yönetmelikte belirtilen meslek dallarının (biyologlar hariç olmak üzere, veteriner, diş hekimliği, kimya vb meslek mensupları) girebildiği bir sınavdır. İhtisas alanlarında uzman doktor yetiştirme amaçlı yapılan bir sınavdır. Bu sınavı kazananlara asistan (araştırma görevlisi) denir ve tüzükte belirtilen eğitim süresini doldurduktan sonra hekim bu bölümden mezun olur ve Uzman Doktor ünvanını kazanır. (Ör: Kardiyolog, Cerrahi, Dahiliye vb).

Sınav, Tıbbî Yabancı Dil Sınavı ve Bilim sınavı olmak üzere iki basamaktan oluşmaktadır. İlk basamak olan Yabancı Dil Sınavının amacı Bilim Sınavına girecek adayları seçmektir. Bilim Sınavı olarak adlandırılan ikinci basamak sınavının amacı ise bu sınav sonucuna göre tıpta uzmanlık eğitimine kabul edilecek adayları seçerek tercihlerine göre mevcut kontenjanlara yerleştirmektir.

Yabancı Dil Sınavı

Bu sınavdan en az 50 puan alanlar ancak bilim sınavına girmeye hak kazanırlar. Sınavda 20 metin bulunmakta olup her metinle ilgili 5 tane soru bulunmaktadır. Toplam 100 sorudan oluşan bir sınavdır. Yabancı Dil Sınavında alınan puan, sınavda yapılan doğru sayısıdır. Yanlış sayısı net alınan puanı etkilememektedir, dolayısıyla sadece en az 50 doğru yanıt yeterlidir. Önceki iki yıl içinde yapılan yabancı dil sınavlarına katılıp bu sınavların en az birinde 50 ve üstü puan alanlar isteklerini bildirmeleri halinde Yabancı Dil Sınavından muaf tutululurlar.Ayrıca 2009 yılında yayımlanan yeni yönetmeliğe göre ÜDS veya KPDS’den alınacak 50 puan da muafiyet sağlamaktadır.

1 Temmuz 2011 tarihinde yayınlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca mesleki yabancı dil sınavı 2011-TUS Sonbahar Dönemi’nde son kez uygulanmıştır. Bu sınavdan başarılı olan adaylar 3 yıl süreyle sınavdan muaf olacaklardır. Bu tarihten sonraki sınavlarda ise ÜDS veya KPDS puanı geçerli olacaktır. 2013 yılından itibaren de ÜDS KPDS vb. sınavlar kaldırılmış sadece Yabancı Dil Seviye Belirleme Sınavı (YDS) yapılacaktır.

Bilim Sınavı

2009’da yapılan düzenlemeyle sınava sadece Tıp fakültesi mezunları girebilmekteydi. Sınavda Temel Tıp Bilimleri Testi-1 (TTBT-1) ve Klinik Tıp Bilimleri Testi (KTBT) olmak üzere iki testten oluşmaktadır. Ancak açılan davanın sonuçlanması sonucu tekrar sınava tıp fakültesi dışı adaylar da girebilmektedir, ancak bu adaylara açılan kadro sayısı son derece azdır. Bu adaylar sınavda KTBT kitapçığı yerine TTBT-2 kitapçığı almaktalar. TTBT-1 anatomi, histoloji-embriyoloji, fizyoloji, tıbbi biyokimya, tıbbi mikrobiyoloji, tıbbi patoloji ve tıbbi farmakoloji gibi alanlara ilişkin sorulardan, KTBT ise dahiliye ve cerrahi gruplarına dahil alanlar ile pediatri ve kadın hastalıkları ve doğum gibi alanlara ilişkin sorulardan oluşmaktadır.

Tıp fakültesi mezunları için Temel Tıp Bilimleri Testi’nde 120 soru, Klinik Tıp Bilimleri Testi’nde 120 soru toplam 240 soru bulunmaktadır. Sınav iki aşamalı yapılmakta sabah oturumunda Temel Tıp Bilimleri Testi yapılmaktadır. Süresi 150 dakikadır. Öğleden sonraki oturumda Klinik Tıp Bilimleri Testi yapılmakta ve bunun da süresi 150 dakikadır. Toplam sınav süresi 5 saattir.

Tıp fakültesi dışı mezunlar KTBT soruları yerine TTBT-2 sorularını cevaplamaktadırlar. Soru sayıları ve süreler aynıdır.

Adaylar tercihlerine göre Tıp fakülteleri, Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma hastaneleri veya Adli Tıp Kurumunda uzmanlık eğitimlerini alabilirler.