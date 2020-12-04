04 Aralık 2020 Cuma 16:43 | Son Güncelleme:
TUS yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM TUS sonuçları sorgulama ekranı
TUS yerleştirme sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafından yapılan duyuruda 19-26 Kasım 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan 2020 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-TUS 2. Dönem) yerleştirme işlemleri tamamlandığı belirtildi. İşte ÖSYM TUS sonuçları sorgulama ekranı..
ÖSYM TUS sonuçları sorgulama ekranı yoğun ilgi görüyor. TUS yerleştirme sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafından yapılan duyuruda 19-26 Kasım 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan 2020 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-TUS 2. Dönem) yerleştirme işlemleri tamamlandığı belirtildi.
TUS YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
TUS YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 04 Aralık 2020 tarihinde saat 16.35'ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.