TUS yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM TUS sonuçları sorgulama ekranı

ÖSYM TUS sonuçları sorgulama ekranı yoğun ilgi görüyor. TUS yerleştirme sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafından yapılan duyuruda 19-26 Kasım 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan 2020 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-TUS 2. Dönem) yerleştirme işlemleri tamamlandığı belirtildi.

TUS YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

TUS YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 04 Aralık 2020 tarihinde saat 16.35'ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.