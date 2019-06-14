TUS ek yerleştirme tarihleri belli oldu! İşte ÖSYM TUS ek yerleştirme kontenjanları 2019!

ÖSYM tarafından yayınlanan duyuru ile birlikte, 2019 ÖSYM TUS ek yerleştirme kontenjanları belli oldu. TUS ek yerleştirme tarihleri ne zaman? TUS ek yerleştirme tercihleri nasıl yapılır? diye internette başladı. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, TUS ek yerleştirme tercihleri, bireysel olarak internet aracılığıyla ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapılacak.Tercihte bulunacak adayların 2019-TUS 1. dönem başvuru ve tercih kılavuzunda yer alan ilke ve kuralları dikkatle okumaları gerekiyor.

TUS EK YERLEŞTİRME TARİHİ 2019!

ÖSYM TUS ek yerleştirme işlemleri 20 Haziran 2019 tarihi saat 23:59'a kadar yapılabilecek.Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı için duyuru ÖSYM'den geldi. Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları da açıklandı.

TUS EK YERLEŞTİRME ÜCRETİ NE KADAR?

Ek yerleştirme ücreti 20.00 TL'dir.Ücret, ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacak.Banka ve ATM'den ödeme yapılmamalıdır. Adaylar, bu ücreti tercih işlemlerini tamamladıktan sonra tercih süresince ve tercih süresinin bitiminden sonraki ilk gün saat 23.59'a kadar yatıracaklardır. Bu ücreti yatırmayan adayların yapmış oldukları tercihleri, yerleştirme işlemine alınmayacak.

TUS NEDİR? KİMLER GİREBİLİR?

TUS nedir sorusuna kapsamlı bir yanıt verelim ilk olarak.ÖSYM’nin yaptığı son değişikliklerden biriyle bu sınavın adı Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı olarak değiştirilmiştir. Yine de en çok kullanılan hali Tıpta Uzmanlık Sınavı‘dır. Tıp öğrencileri ve Doktorlar arsında daha çok TUS olarak ifade edilir.

Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra girilen (tercih verilebilen) bir sınavdır. Doktorların korkulu rüyasıdır. Akademik sınavlar arasında kendine ait zorluğu ile nam salan bir sınav olarak ifade ediliyor.

Tıp bölümü mezunlarının sayısındaki artma ile beraber yeterli uzmanlık kontenjanı bulunmadığından dolayı, adayların arasında eleme yapmak için başlıyor.

İlk olarak 1987 yılında uygulanmaya başlamıştır. İlk çıktığı zamandan beridir hiç şaşmadan uygulanmaya devam etmektedir. Zaman içinde inanılmaz zorlu bir akademik sınav halini almıştır.

2012 yılına kadar sadece Ankara’da yapılan bu sınav, 2012 yılından beridir Ankara, İstanbul ve İzmir‘de yapılmaktadır. İlkbahar ve sonbahar olmak üzere, yılda iki defa yapılmaktadır.

TUS’da yeterli puanı ve başarı sıralamasını sağlayan kişiler, tercihlerine göre Tıp Fakülteleri, Sağlık Bakanlığına bağlı Eğitim ve Araştırma hastaneleri veya Adli Tıp Kurumunda uzmanlık eğitimi alabilirler. Sonrasında seçtikleri bölümün uzmanlık eğitimini alarak sonunda Uzman Doktor olabilmektedirler.