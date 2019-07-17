Türk Dili ve Edebiyatı taban puanları 2019 belli oldu mu? Türk Dili ve Edebiyatı başarı sıralaması

Türk Dili ve Edebiyatı taban puanları 2019 belli oldu mu? yoğun olarak aranıyor. YKS sınav sonuçlarını açıklamasının ardından Türk dili ve edebiyatı okumak isteyen öğrenciler bölümün taban puanlarını araştırmaya başladı. ÖSYM öğrencilere yardımcı olması için tercih kılavuzu yayınlamıştı. Sözel bölümün iyi bölümleri arasında gösterilen Türk Dili ve Edebiyatı taban puanları 2019 belli oldu mu? diye merak edenler için yanıt haberimizde..

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TABAN PUANLARI 2019 BELLİ OLDU MU?

Türk Dili ve Edebiyatı taban puanları 2019 YKS tercih kılavuzunun açıklanmasının ardından belli olacak. Ön bilgi amaçLı yayınlana kılavuz içerisinde kontenjan duyurusu yapıldı. HaberimizİN içerisinden 2018 yılı Türk Dili ve Edebiyatı taban puanlarına ulaşabilirsiniz.

YKS PUAN HESAPLAMA

YÖK testlerin alanlara göre etki oranlarını açıkladı. Puan hesabı yaparken biz bu etki oranlarını da kullanarak 1 netin getirisini yani katsayısını bilmeliyiz. TYT için herkese aynı etki ve oranlar geçerli bu yüzden tek bir TYT hesaplaması yapalım ve AYT için her alanı ayrı değerlendirelim. TYT kısmı için netlerinizi: Türkçe= 1,32 Matematik= 1,32 Sosyal Bilimler= 1,36 Fen Bilimleri= 1,36 ile çarpın.

SAYISAL: AYT için netlerinizi Matematik= 3 Fizik= 2,85 Kimya= 3,07 Biyoloji= 3,07 ile çarpın.

EŞİT AĞIRLIK: AYT için netlerinizi Matematik= 3 Edebiyat= 3 Tarih-1= 2,8 Coğrafya-1= 3,33 ile çarpın.

SÖZEL: AYT için netlerinizi Edebiyat= 3 Tarih-1= 2,8 Coğrafya-1= 3,33 Tarih-2= 2,91 Coğrafya-2= 2,91 Felsefe= 3 Din Kültürü= 3,33 ile çarpın.

DİL: AYT için netlerinizi Dil sınavındaki her netinizi 3 ile çarpın.

Bulduğunuz her sonuçlara ÖSYM’nin her adaya verdiği 100 taban puanı ve OBP‘yi ekleyin. Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) hesabı için, diploma notunuzu 0,6 ile çarpabilirsiniz. Örn: 85×0,6=51. Böylelikle YKS Yerleştirme Puanınıza hesaplamış olursunuz.