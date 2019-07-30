Sözleşmeli öğretmenlik tercih başvuru ekranı: 2019 Sözleşmeli öğretmenlik tercih kılavuzu yayında mı?

Sözleşmeli öğretmenlik tercih ekranı merak edilen konular arasında üst sıralara yerleşti. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre, sözleşmeli öğretmen adayları 30 Temmuz - 5 Ağustos 2019 tarihleri arasında tercihlerini yapabilecek. Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları bugün başlıyor.Sözleşmeli öğretmenlik tercihlerinde geçtiğimiz günlerde değişiklik yapılarak tercih hakkı sayısı arttırıldı. Sözleşmeli öğretmenlik tercih ekranı açıldı mı? merak ediliyor. Yanıtı haberimizde..

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİH EKRANI AÇILDI MI?

Sözleşmeli öğretmenlik ön başvuru ekranı henüz açılmadı.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre 30 Temmuz – 5 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 20 (yirmi) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecektir.

Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecektir.

Tercihler herhangi bir il veya ilçe milli eğitim müdürlüğüne onaylatılacaktır.

Adaylar il veya ilçe milli eğitim müdürlüğünce başvuruları onaylanmadıkça tercih değişikliği yapabilecektir.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLER GÖREVE NE ZAMAN BAŞLANACAK?

Sözleşmeli öğretmenler, 9 Ağustos’ta yapılacak atamalarının ardından 2 Eylül itibarıyla göreve başlayacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.

Sözlü sınav puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınır; eşitliğin devamı durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana, eşitliğin bozulmaması durumunda ise sınav sonucu yeni açıklanan adaya öncelik tanınır.

Atama sonuçları, MEB'in https://personel.meb.gov.tr internet adresi üzerinden açıklanacak.