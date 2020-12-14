14 Aralık 2020 Pazartesi 23:03 | Son Güncelleme:
Son dakika haberleri... MEB'den yüz yüze eğitim açıklaması: Yarından itibaren başlıyor
Son Dakika Haberleri.. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), tam gün hizmet veren resmî ve özel tüm anaokulları, Kovid-19 tedbirleri kapsamında belirlenen koşulları yerine getirmek kaydıyla yarından itibaren yüz yüze eğitime geçileceğini açıkladı.
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son dakika yüz yüze eğitim açıklaması geldi. Açıklamada, tam gün hizmet veren resmî ve özel tüm anaokulları, Kovid-19 tedbirleri kapsamında belirlenen koşulları yerine getirmek kaydıyla yarından itibaren yüz yüze eğitime geçileceğini bildirildi.
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