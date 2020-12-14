Son dakika haberleri... MEB'den yüz yüze eğitim açıklaması: Yarından itibaren başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son dakika yüz yüze eğitim açıklaması geldi. Açıklamada, tam gün hizmet veren resmî ve özel tüm anaokulları, Kovid-19 tedbirleri kapsamında belirlenen koşulları yerine getirmek kaydıyla yarından itibaren yüz yüze eğitime geçileceğini bildirildi.

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