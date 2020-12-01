01 Aralık 2020 Salı 10:13 | Son Güncelleme:
Son dakika haberi: MEB açık öğretim ortaokul ve lise sınavları ertelendi
MEB, 5-6 Aralık'ta yapılacak olan açık öğretim ortaokul ve lise sınavlarının ertelendiğini duyurdu.
Milli Eğitim Bakanlığı, açık öğretim ortaokul ile lise sınavlarının ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"5 Aralık 2020 Cumartesi ve 6 Aralık 2020 Pazar günü yapılacak olan açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavları ile Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı unvan değişikliği sınavı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiştir."