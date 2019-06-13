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13 Haziran 2019 Perşembe 10:47 | Son Güncelleme: 13 Haziran 2019 Perşembe 10:57

Son dakika... AÖF sınav sonuçları açıklandı

Son dakika... AÖF sınav sonuçları açıklandı

AÖF sınav sonuçları erişime açıldı. Bir süredir devam eden bekleyişle ilgili dün Anadolu Üniversitesi’nden bilgilendirme gelmiş ve sonuçların 13 Haziran’da erişime açılacağı bilgisi paylaşılmıştı. Peki, AÖF sonuçları nereden ve nasıl öğrenilebilecek?

AÖF bahar dönemi final sınavı sonuçları Anadolu Üniversitesi tarafından bugün erişime açıldı. Binlerce adayın merakla beklediği sonuçlar neticesinde mezun olma durumunda olan adaylar ve diğer öğrenciler diledikleri takdirde 3 ders sınavına da katılabilecek. Kredi sorunu olmayanlar ise bir üst sınıfa geçecek ya da mezun olacak.

AÖF SONUÇ SORGULAMA NEREDE OLACAK?

Final sınavına ilişkin sonuçlar Anadolu Üniversitesi’nin Açıköğretim Fakültesi’ne ait sistemde yer alacak. “/login.anadolu.edu.tr” adresinden e-posta adresi veya kimlik numaraları ile şifrelerini giren öğrenciler sisteme giriş yaparak sonuçları sorgulayabilecek. Sonuçlar şimdilik Anadolu Mobil uygulamasında olacak.

3 DERS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

3 ders sınavları 27 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav merkezleri ise 22 Temmuz’da açıklanacak.

AA, AB, BA, BB, BC, CB, CC NOTLARI NE ANLAMA GELİYOR?

Bu harf notları geçerli yani başarılı harf notları arasında yer alıyor. Bu notları elde ede öğrenciler sırasıyla en yüksek  AA olacak şekilde o derse ait başarı ortalamasını öğrenmiş oluyor.

CD, DC VE DD HARF NOTLARI GEÇERLİ Mİ?

Bu notlar koşullu geçerli harf notları arasında yer alıyor. Yani öğrencinin AGNO’su (ağırlıklı genel not ortalaması) 2.00’ın üzerindeyse öğrenci bu derslerden geçmiş sayılıyor. Ancak AGNO 2.00’ın altındaysa bu dersler yeniden alınıp AGNO yükseltilebiliyor. CD, DC ve DD harf notları yükseltmelerde kullanılabilen dersler içerisinde yer alıyor.

FF HARF NOTU NE DEMEK?

FF harf notu öğrencinin almış olduğu dersten başarısız olduğu anlamına geliyor. AGNO ayrımına bakmaksızın öğrencinin bu dersi yeniden alması gerekiyor.

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