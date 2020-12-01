Son dakika: ALES ertelendi mi? ÖSYM ALES sınavını ne zamana ertelendi?

ALES ertelendi mi sorusuna yanıt Başkanı Halis Aygün'den geldi. ÖSYM Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan ülkemizde etkili olan koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlere ilaveler yapıldığını açıkladı. Bunun üzerine hafta sonu sokağa çıkma yasağı geldiği kaydedildi. Akademik kariyer yapacak olan adaylar pazar günü Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenecek olan ALES ertelendi mi? ÖSYM ALES sınavını ne zamana ertelendi?

ALES ERTELENDİ Mİ?

ALES sınavı 6 Aralık Pazar günü yapılacaktı. Sınava ilişkin detay ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den geldi.

Değerli Adaylarımız,

Cumhurbaşkanlığımızın koronavirüs ile mücadele kapsamında aldığı yeni tedbirler doğrultusunda 2020 Yılı Sınav Takvimimizde yer alan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavları ileri bir tarihe ertelenmiştir.

ALES GİRİŞ BELGELERİ YAYINDA!

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, ALES sınav giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. İşte Aygün'ün yaptığı açıklama;

020-ALES/2 Sınava Giriş Belgeleri adaylarımızın erişimine açılmıştır.

6 Aralık 2020 tarihinde ALES'e girecek adaylarımız sınav yerlerini http://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirler.