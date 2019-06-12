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12 Haziran 2019 Çarşamba 08:54 | Son Güncelleme: 12 Haziran 2019 Çarşamba 08:54

Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları açıklandı mı?

Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları açıklandı mı"

MEB 2019 Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları açıklanıyor heyecanlı bekleyiş başladı.

2019 sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları için kura çekimi başkadı. MEB tarafından yapılan açıklamada atamaların Bakan Selçuk’un katılımıyla gerçekleştirileceği bilgisi paylaşılmıştı. Peki, atamalar nereden öğrenilebiliyor? Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları sözlü sınavda başarılı olan adayların yaptıkları tercihlerde yerleşecekleri bölgeleri gösterdi. Geçtiğimiz günlerde MEB’in yapmış olduğu duyuruda "sözleşmeli öğretmen atama sonuçları 8 Şubat 2019 Cuma günü erişime açılacak" ifadesi kullanılmıştı.

ATAMALAR BAŞLADI

Bakan Selçuk'un katılımıyla birlikte başlayan atama sürecinde listede isimlerini gören öğretmen adayları duygusal anlar yaşadı. 

Tercih işlemlerinin ardından atama işlemleri şu şekilde yapılıyor:

- Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştiriliyor.

- Adayların puanlarının eşitliği hâlinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınıyor, eşitliğin devamı hâlinde atanacak aday bilgisayar kurası ile belirleniyor.

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