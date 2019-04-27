Şerafettin Ceceli'den gençlere kariyer tavsiyesi

Gençlerin aldıkları üniversite eğitimi sonrasında bu eğitim ile edindikleri mesleki bilgiye uygun sevdikleri, yaparken mutlu oldukları ve iyi bir kazanç elde ettikleri işlerde çalışmaları ne yazık ki her zaman bu mümkün olmamaktadır. Liseden üniversiteye geçerken yapılan bilinçsiz tercihler sonucunda bir ömür mutsuz olunan işlerde çalışmak hem çalışan hem de işveren açısından zor bir çalışma ortamı ortaya çıkarmaktadır.

Kimsenin bu zor çalışma ortamında hayatını geçirmemesi için yapmanız gereken ilk şey, öncelikle gençlerimizin kendileri için hem de küçük yaştan itibaren bir kariyer planı yapmalarını sağlamaktır. Yapacakları bu kariyer planı hedefine ulaşmak için bir harita olacaktır aslında.

Günümüzde çok fazla insan istemediği işlerde çalışarak hedeflerine ulaşamamakta ya da çalıştıkları işte köreldiklerini hissetmektedir. Bu durumun önüne geçmenin tek yolu ise güzel ve başarılı bir kariyer planlaması yapmaktır. Çünkü doğru planlama hem öğrencilerimize yol göstermekte hem de isteklerine ulaşmaları yönünde kendileri için gerekli donanımı önceden sağlamalarına yardımcı olmaktadır. Bunun için ise günümüz ve geleceğin işlerini doğru analiz etmek önemli.

Okulumuzda sadece bu analizleri yapmak, sektöründe büyük başarılar elde etmiş uzmanlar ile öğrencilerimizi tanıştırmak ve büyük kariyer buluşmaları gerçekleştirmek üzere özel bir birimimiz var; “Ceceli Kariyer Merkezi”. Öğrencilerimizin kariyer planlarını üniversite sınav puanlarına göre değil, ilgi alanları kabiliyetleri doğrultusunda, çağın ihtiyaçlarına göre yapabilmeleri adına kurduğumuz Ceceli Kariyer Merkezi sayesinde günümüzün ve geleceğin trend iş gruplarıyla öğrencilerimizi sık sık bir araya getiriyoruz.

Ceceli Kariyer Merkezinin yıl içinde yaptığı çeşitli etkinliklerin bir parçası olarak geçtiğimiz hafta “Kariyerinin Zirvesindekiler” etkinliğimizde Ankara Milletvekili Halil İbrahim Oral, Devlet Denetleme Kurulu Eski Başkanı Faik Ceceli, Ekonomi Bakanlığı Eski Müsteşarı İbrahim Şenel ve Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Erdoğan Bayrakdar ı misafir ederek bu önemli isimlerden kariyer planını özellikle kamu kuruluşları yönünde yapmak isteyen öğrencilerimize büyük bir tecrübe transferi gerçekleştirdik.

20 Nisan Cumartesi günü ise bu yıl 5.sini gerçekleştirdiğiniz Kariyer Günü Gala Etkinliğimizde ise geleceğe damgasını vuracak 14 iş kolunun en iyilerini konuk ettik. Bu buluşmalar ve tecrübe aktarımları ışında öğrencilerimizin kendilerini keşfetmelerine vesile olmak, gelecekte sevecekleri işe giden yolda onlara rehberlik etmek bizim için çok büyük mutluluk.

Son olarak belirtmeliyim ki günümüzde değişen ve gelişen düşünce yapısı kendini teknoloji ile harmanlayarak tüm zamanların en önemli sıçramalarının yaşanmasına neden oluyor, hem ülke olarak hem de birey olarak amacımız bu sürecin tanığı değil, yürütücülerinden biri olmak olmalıdır. Bugünün işlerini bir sonraki kuşak belki de sadece kitaplardan okuyacak. Bu sebepledir ki yarının işleri ve bu işlerin gereklilikleri konusunda eğitimcilerimizde, velilerimizde, çocuklarımızda bilinçlenmelidirler.