Sadece okul öncesi ve 1. sınıfa yüz yüze eğitim

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yüz yüze eğitime başlanmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Selçuk şunları söyledi: “21 Eylül olarak belirlediğimiz başlangıç tarihinde, yüz yüze eğitim öğretime sadece -hâlihazırda zaten açık olan okul öncesi öğrencilerimiz ve okulla duygusal bir bağ kurma ihtiyacında olan birinci sınıf öğrencilerimizle, ilk uyum haftasında 1 gün, daha sonraki haftalarda ise haftada 2 gün olacak şekilde başlayacağız. 21 Eylül’den itibaren geçecek üç haftanın sonunda diğer kademelerde ve sınıflarda eğitim-öğretime başlama konusunda süreci yeniden değerlendireceğiz.”

VELİ RIZASI ALINACAK

“Yüz yüze eğitime başlama konusunda veli rızası, bizim için önemlidir. Velilerimiz isterlerse öğrenciyi göndermeme konusunda mazeret beyan edebilirler. Bu durumda öğrencimiz, uzaktan eğitime devam edecek ve devamsız sayılmayacaktır. Sağlık Bakanlığı tavsiye kararları doğrultusunda, sınıf mevcudu yüz yüze eğitim için gruplara ayrılarak azaltılacaktır ve çocuklarımızın okulda kalış süreleri kısaltılacaktır.”

ÖĞRENCİDE KOVID ÇIKARSA NE YAPILACAK?



Sınıftaki öğrencinin testi pozitif çıkması durumunda yapılması gerekenler Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon Rehberi’nde yer aldı. Buna göre; bir öğrencide koronavirüs tespit edilirse, aynı sınıfı paylaşan diğer öğrenciler ve öğretmenler 14 gün boyunca evde ateş ve/veya solunum semptomları açısından takip edilecek. Bakan Selçuk, mevcut durumda yapılması gerekenleri şöyle sıralamıştı: “Sınıfta olası bir vaka durumunda Sağlık Bakanlığı’yla belirlediğimiz protokol uygulanacak. Öğrenci veya öğretmen izolasyon odasına alınarak sağlık birimlerine haber verilecek.”

ÖĞRENCİLER İÇİN UZAKTAN EĞİTİM REHBERİ HAZIRLANDI



Eğitimciler, koronavirüs tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim yapan öğrencileri motive etmek için özel bir rehber hazırladı. İstanbul Beylikdüzü Haldun Taner İlkokulu psikolojik danışmanlık ve rehberlik öğretmenleri tarafından hazırlanan ‘uzaktan eğitimde öğrenci olmak’ başlıklı broşürde öğrenciler çizgi karakterlerle temsil edildi. Okulun internet sitesinden yayınlanan broşürde ilk önce öğrencilere en az 9 saatlik güzel bir uyku tavsiye edildi. Eğitimciler sabah erken kalkıp uzaktan eğitim başlamadan önce güzel bir kahvaltının önemine vurgu yaptı. İyi beslenmenin algılarının daha açık olmasına yardımcı olacağı anlatıldı.

İŞTE ÖĞRENCİLERE TAVSİYELER



• Dersten önce güzel kıyafetlerinizi giyinin. Defter, kitap ve kırtasiye malzememizi hazırlayın.

• Ders başlamadan 10 dakika önce bilgisayar ve televizyon karşısına geçin.

• Derse aktif katılmaya çalışın.

• Çalışma ortamında dikkatinizi dağıtacak şeylerden kaçının.

•Teneffüslerde bilgisayar, televizyon ve telefonla oynamak yerine dinlenip bir sonraki derse hazır olun.