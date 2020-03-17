PYBS bursu yattı mı? PYBS 2020 bursu ne zaman yatacak?

PYBS 2020 bursu ne zaman yatacak? Sorununu yanıtı öğrenciler en çok merak ettiği konular arasında yerini aldı. Devlet tarafından MEB işbirliği ile 18 yaşını doldurmamış vatandaşlara veriliyor. PYBS bursu yattı mı? Burs almak isteyen öğrenciler yılda bir kez yapılan sınava giriyor. Yeterli puanı alan adaylara her ay maddi yardım yapılıyor. PYBS mart ayı bursları hakkında merak edilenler haberde.

PYBS BURSU YATTI MI?

MEB tarafından sağlanan PYBS mart ayı bursları henüz yatmadı. İl genelinden ödemelerin yatma tarihleri de değişiklik göstermektedir. Konu hakkında bilgi gelince haberimize eklenecektir.

PYBS BURSU NEDİR?

Devlet parasız yatılılık bursu sınavı yılda bir kez sınıflara göre yapılmaktadır. Sorular genel değil, o yılın soruları olup, öğrencilerin bilgileri taze iken sınav yapılır. Sınavın kazanılması kolaydır. Çünkü devlet parasız yatılılık bursuna çok ciddi rakamlarda kişiye verilmektedir. Ancak sınavlar düşündürücü ve yoruma dayalıdır. Sınavda ne kadar başarılı olunursa, DPY bursunu almakta o kadar kolaydır. DPY bursunun sonuçları ise sınavdan 1 – 2 ay sonra açıklanır ve kazanıp, kazanamadığınızda buralarda belli olur. Kazanan kişiler gerekli bilgileri okulları aracılığıyla gönderir ve bursunu almaya başlar. Kazanamayan kişiler ise seneye eğer ki şartları uyuyorsa tekrar girebilir.

PYBS BURSU NE ZAMAN?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Sınıflar ve Hazırlık Sınıfı) 2020 / İOKBS 25 Nisan 2020 tarihinde yapılacak. Sonuçlar 3 Temmuz 2020 tarihinde açıklanacak.