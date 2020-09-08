PMYO başvuru yap: PMYO 2020 başvuru şartları nelerdir, taban puanları açıklandı mı?

PMYO başvuruları üniversite yerleştirmelerinden sonra yapılıyor. PMYO taban puanları ise öğrencilerin Polis Akademisi'ne girişte baz alacakları kriterlerden birisidir. Alımlar en az lise mezunu olan adaylar içerisinden yapılıyor. Geçtiğimiz yıllarda PMYO başvurusu sonucunda 2250 erkek aday alımı, 250 de kadın aday alımı gerçekleştirilmişti.

PMYO BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

PMYO başvuruları için bu yıla ait tarihler henüz açıklanmadı. Tercih yapan öğrenciler arasından puanı en yüksek olan 2 bin 500 öğrenci, iki yıllık eğitim görecekleri Polis Meslek Yüksek Okulu'na kayıt yaptırabilecek.

Konuya ilişkin açıklama gelmesi durumunda güncel bilgilendirmeler haberimizin içerisine eklenecektir.

MEMUR ALIM İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

PMYO TABAN PUANLARI 2020

Polis Meslek Yüksek Okulu taban puanları 2020 yılı için henüz belli olmadı. Geçtiğimiz yıllara ait taban puanları ise şu şekilde sıralanabilir;

2015: 270

2016: 270

2017: 260

2018: 260

2019: 250.

Bu yılla sınırlı kalmak şartıyla baraj puanı TYT’de 150, AYT ve YDT'de ise 170’e çekildi. YKS Temel Yeterlilik Testi’nden (TYT) 150 puan alan ve barajı geçen öğrenciler, Polis Meslek Yüksek Okulu tercihlerini yapabilecek.