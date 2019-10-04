ÖSYM sınav takvimi: YKS, DGS, KPSS 2020 ne zaman yapılacak? YKS, DGS, KPSS başvuru tarihleri belli mi?

ÖSYM 2020 sınav takvim araştırılan konular arasında bulunuyor. YKS, DGS, KPSS 2020 ne zaman yapılacak? Merkezi sınavlara girmek isteyen adaylar Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından belirtilen tarihlerde başvuru işlemlerini gerçekleştiriyorlar. Kamu Personeli Seçme Sınavı, Dikey Geçiş Sınavı ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı yoğun ilgi gören merkezi sınavlar arasında yer alıyor. ÖSYM sınav takvimi ile ilgili güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

ÖSYM 2020 SINAV TAKVİMİ

2019-2020 ÖSYM sınav takvimi henüz açıklanmadı. Açıklanır açıklanmaz haberimiz içerisinde yer alacaktır.

YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS 2020 başvuru tarihleri ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. 2019 yılında başvurular 12 Şubat ve 6 Mart tarihleri aralığında yapıldı. Geç başvuru işlemi ise 19 Mart’ta gerçekleştirildi.

DGS BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

DGS 2020 başvuru tarihleri ÖSYM sınav takviminin içerisinde yer alacak. 2019 yılında 30 Haziran’da düzenlenen sınavın başvuruları 26 Nisan ve 8 Mayıs tarihleri aralığında alındı. Geç başvurular ise 21 Mayıs’ta yapıldı.

KPSS 2020 NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS başvurularının ne zaman başlayacağı ile ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı. ÖSYM tarafından 2019-2020 takvimi yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisinden sınav tarihlerine ulaşabilirsiniz. ÖSYM 2019 yılı sınav takvimini 9 Kasım 2018 tarihinde yayınlamıştı.