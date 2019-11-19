ÖSYM sınav takvimi: KPSS, DGS, YKS 2020 ne zaman? KPSS, DGS, YKS başvuru tarihleri belli oldu

“KPSS, DGS, YKS 2020 ne zaman?” soruları yoğun ilgi görüyor. ÖSYM sınav takvimi araştırılıyor. Merkezi sınavlara girmek isteyen adaylar, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayınlanan tarihler aralığında başvuru işlemlerini gerçekleştiriyorlar. 18 Kasım’da yapılan son dakika açıklamasında sınav tarihleri duyuruldu. Haberimiz içerisinden merak edilenlere ulaşabilir, sınav ve başvuru tarihlerini öğrenebilirsiniz.

KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür 19 Temmuz 2020'de, KPSS Lisans Alan Bilgisi 25-26 Temmuz 2020'de, KPSS ÖABT oturumu ise 9 Ağustos 2020'de yapılacak.

Başvurular 5 Mayıs ve 20 Mayıs tarihleri aralığında alınacak.

YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS 2020 başvuru tarihleri ile ilgili açıklama yapıldı. Sınav 20 Haziran ve 21 Haziran'da yapılacak. Başvurular ise 6 Şubat-3 Mart tarihlerinde alınacak.

DGS 2020 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

DGS 2020 başvuru tarihleri ÖSYM sınav takviminin içerisinde yer aldı. 5 Temmuz'da yapılacak olan sınavın başvuruları 13 Mayıs ve 21 Mayıs tarihleri aralığında alınacak.

EKPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM sınav takviminin yayınlanmasının ardından EKPSS başvuru tarihleri belli oldu. Başvurular 24 Ocak ve 12 Şubat tarihleri aralığında alınacak. Sınav 26 Nisan'da yapılacak.

KURA BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Kura başvuruları 28 Nisan ve 12 Mayıs tarihleri aralığında alınacak.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sonuçlar 27 Mayıs'ta açıklanacak.