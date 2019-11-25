ÖSYM sınav takvimi: KPSS, ALES, DGS 2020 ne zaman yapılacak? İşte KPSS, ALES, DGS başvuru tarihleri

ÖSYM sınav takvimi 18 Kasım’da son dakika açıklamasının ardından yayınlandı. KPSS, DGS, ALES 2020 ne zaman yapılacak? Memur olmak isteyen adayların heyecanla beklediği Kamu Personeli Seçme Sınavının başvuru ve sınav tarihleri de bu açıklamanın içerisinde duyuruldu. Haberimiz içerisinden merkezi sınavların yapılacağı ve başvuru işlemlerinin gerçekleştirileceği tarihlere ulaşabilirsiniz.

KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür 19 Temmuz 2020'de, KPSS Lisans Alan Bilgisi 25-26 Temmuz 2020'de, KPSS ÖABT oturumu ise 9 Ağustos 2020'de yapılacak.

Başvurular 5 Mayıs ve 20 Mayıs tarihleri aralığında alınacak.

YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS 2020 başvuru tarihleri ile ilgili açıklama yapıldı. Sınav 20 Haziran ve 21 Haziran'da yapılacak. Başvurular ise 6 Şubat-3 Mart tarihlerinde alınacak.

DGS 2020 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

DGS 2020 başvuru tarihleri ÖSYM sınav takviminin içerisinde yer aldı. 5 Temmuz'da yapılacak olan sınavın başvuruları 13 Mayıs ve 21 Mayıs tarihleri aralığında alınacak.

EKPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM sınav takviminin yayınlanmasının ardından EKPSS başvuru tarihleri belli oldu. Başvurular 24 Ocak ve 12 Şubat tarihleri aralığında alınacak. Sınav 26 Nisan'da yapılacak.

KURA BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Kura başvuruları 28 Nisan ve 12 Mayıs tarihleri aralığında alınacak.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sonuçlar 27 Mayıs'ta açıklanacak.