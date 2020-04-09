ÖSYM sınav takvimi 2020 yayınlandı! KPSS, YKS, DGS ne zamana ertelendi?

KPSS, YKS, DGS ne zamana ertelendi? sorusunun yanıtı tüm adaylar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. ÖSYM takvimi ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Her yıl merkezi sınavlar adaylar tarafından yoğun ilgi görüyor. Belirtilen tarihlerde başvurularını yapan adaylar heyecanla sınav tarihlerini bekliyorlar. Koronavirüs tedbirleri kapsamında ertelenen sınavların yeni tarihlerini sizler için derledik. İşte tüm merak edilenler..

ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2020 YAYINLANDI!



-4 Nisan'da yapılması planlanan 2020 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2020-DİB-MBSTS) 3 Ekim'de gerçekleştirilecek.

-12 Nisan'da yapılması planlanan 2020 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2020-YDS/1) 17 Mayıs'a ertelendi.

-18 Nisan'da yapılması planlanan 2020 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (2020 e-YDS/4 Farsça) 2 Mayıs'ta yapılacak.

-19 Nisan'da yapılması planlanan 2020 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (2020 e-YDS/5 İspanyolca/İtalyanca) 16 Mayıs'ta olacak.

-26 Nisan'da yapılması planlanan 2020 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2020-EKPSS) 20 Eylül'e alındı.

-3 Mayıs'ta yapılması planlanan 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/1) 10 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

-16 Mayıs'ta yapılması planlanan 2020 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2020-İSG/1) 29 Ağustos'ta yapılacak.

-20 Eylül'de tarihinde yapılması planlanan 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/2) ise 16 Ağustos'a ertelendi.

KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS ÖN LİSANS TARİHLERİ

KPSS Alan Bilgisi Testi 12-13 Eylül'de, Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 6 Eylül'de yapılacak.

KPSS ÖN LİSANS TARİHLERİ

KPSS ön lisans 18 Ekim'de gerçekleştirilecek, sonuçları 12 Kasım'da açıklanacak.

Sınav başvuruları; 12-25 Ağustos 2020 tarihleri arasında alınacak. Söz konusu sınavın geç başvuru günü ise 8 Eylül 2020 olarak belirlendi.

KPSS ORTA ÖĞRETİM TARİHLERİ

2020-KPSS Ortaöğretim ise 8 Kasım 2020’de düzenlenecek. Sonuçları da 8 Aralık 2020’de adayların erişimine açılacak.

Sınav başvuruları; 21 Ağustos-7 Eylül 2020 tarihleri arasında alınacak. Geç başvuru fırsatı ise 22 Eylül 2020 olarak belirlendi.