ÖSYM güncel takvimi: ALES 2020 başvuru tarihleri açıklandı mı?ALES ne zaman yapılacak?

ALES 2020 başvuruları hakkında bilgi almak isteyen kişiler yoğun olarak ALES 2020 başvuru tarihleri açıklandı mı? sorusunun yanıtı merak ediyor. Türkiye'de lisanüstü eğitime girişte, yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, araştırma görevlisi gibi alanlarda ya da yurt dışına yüksek lisans eğitimi için gönderilecek adayların seçilmesinde yapılır. Bu yıl mayıs ayında yapılması planlanan ALES/1 yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle ertelendi. Peki, ALES ne zaman yapılacak? Konu hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

ALES 2020 BAŞVURU TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?

2020-ALES/1 sınavı için geç başvuru süreci ise 14 Temmuz 2020'de başlayacak ve aynı gün tamamlanacak.

2020-ALES/2 başvurular ise 1 Ekim- 12 Ekim 2020 tarihleri arasında ÖSYM AİS sistemi üzerinden alınacak. Bu sınavın geç başvuru tarihi ise 4 Kasım 2020 olarak belirlendi.,

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ALES NE ZAMAN YAPILACAK?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2020-ALES/1, 16 Ağustos 2020 tarihinde ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek. 2020-ALES/2 sınavı ise 6 Aralık 2020 tarihinde düzenlenecek.

ALES'E KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

ALES için ÖSYM tarafından yapılan açıklamada sınavın yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim planlamacısı kadrolarında açıktan veya öğretim elamanı dışındaki kadrolardan atanabilmek için zorunlu olarak belirlenmiş bir sınav sistemidir. Yüksek lisans programına geçiş olarak değerlendirildiğinde sınava lisans programından mezun olmuş, lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar ile yurt dışında lisans eğitimi görmüş ve denklik belgesi olanlar başvuru yapabilir.

ALES HAKKINDA

Ülkemizde lisansüstü eğitime girişte, yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ilgili kurumların kullanacakları puanları veren ve tam adı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş sınavı olan ALES, ilkbahar döneminde 1 ve sonbahar döneminde 2 olmak üzere yıl içerisinden toplamda 3 kez yapılır.