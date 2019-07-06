ÖSYM Elektronik Yabancı Dil Sınavı sonuçları açıklandı! E-YDS 8 İngilizce sınav sonuçları sorgulama

ÖSYM’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre ÖSYM 2019 Elektronik Yabancı Dil Sınavı sonuçları açıklandı. Sınav 6 Temmuz tarihinde internet üzerinden gerçekleştirilmişti. Elektronik ortamlarda yapılan sınavlarda adaylar, sınava bilgisayar ortamında girer. Sorular bilgisayar ekranında görüntülenir ve adaylar kendilerine uygun olan cevabı işaretler. Adaylar sınav sonuçlarını aşağıdaki linkten T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebilirler.

ÖSYM 2019 ELEKTRONİK YABANCI DİL SINAVI SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN