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ÖSYM duyurdu! ALES'e girecekler dikkat

ÖSYM duyurdu! ALES'e girecekler dikkat

Mayıs'ta uygulanacak 2019-ALES/1 adaylarına, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına girişe izin verilmeyeceği hatırlatıldı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 5 Mayıs'ta uygulanacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2019-ALES/1) katılacak adaylara saat 10.00'dan sonra sınav binalarına girişe izin verilmeyeceği uyarısı yapıldı.
ÖSYM'nin Twitter hesabından yapılan duyuruda, 5 Mayıs Pazar günü düzenlenecek 2019-ALES/1 adaylarına yönelik hatırlatma yapıldı.      
Buna göre adaylar, saat 10.00'dan sonra sınavın yapılacağı binalara alınmayacak. Adayların, sınava giriş belgesi ile nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportlarını yanlarında bulundurmaları gerekecek. 

(AA) 

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