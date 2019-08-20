ÖSYM Başkanı Aygün DGS tercih kılavuzu açıklaması yaptı! DGS tercihleri ne zaman yapılacak?

DGS tercihleri ne zaman yapılacak? DGS tercih kılavuzu bireyler tarafından yoğun bir şekilde aratılıyor. Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sınavına giren binlerce öğrenci DGS tercih kılavuzunun ÖSYM tarafından yayınlanmasını bekliyor. Ön lisans bölümünden lisans bölümüne geçmek isteyen adayların heyecanlı bekleyişi sürüyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Halis Aygün DGS tercihleri ilgili açıklamada bulundu. İşte o açıklamalar

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM Başkanı Halis Aygün yaptığı açıklamada, "Değerli DGS adaylarımız, tercih sürecinizle ilgili çalışmalarımız tamamlanmak üzere, bu hafta içerisinde kılavuzu yayımlayacağız ve süreci başlatacağız. Sizlere ve ailelerinize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." sözlerine yer verdi.

DGS NEDİR?

Dikey Geçiş Sınavının kısaltmasıdır. 2000 yılından bu yana meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl Temmuz ayının ikinci haftasında yapılmakta olan sınavın adıdır.

DGS'YE KİMLER BAŞVURABİLİR?

Yükseköğretim programlarına dikey geçiş için başvuracak adaylarda, meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olmuş olma şartı aranır. O yıl son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da başvurabilir.