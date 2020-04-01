ÖSYM 2020 sınav takvimi yayınlandı mı? İşte ALES, YKS, YDS, KPSS sınav tarihleri

ÖSYM 2020 sınav takvimi vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında birçok sınavın ertelenmesine karar veren ÖSYM, yeni sınav takvimini duyurdu. Sınava girecek olan binlerce aday konuyu yakından takip etmeye başladı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, sınav tarihlerinin yeniden düzenlendiğini açıklamasının ardından gözler sınavların yapılacağı tarihte. İşte merak edilen ALES, YKS, YDS, KPSS sınav tarihleri hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

ÖSYM 2020 SINAV TAKVİMİ YAYINLANDI MI?

ÖSYM bu yıl sınav takviminde değişikliğe gitti. Geçtiğimiz haftalarda ÖSYM Başkanı Halis Aygün, sınav tarihlerinin yeniden düzenlendiğini açıkladı. Aygün,"Sınav tarihleri gözden geçirildi ve yeniden düzenlendi. YKS, MEB'in önereceği müfredat ve kazanımlara göre olacak."dedi.

ÖSYM SINAV TARİHLERİ

-4 Nisan'da yapılması planlanan 2020 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2020-DİB-MBSTS) 3 Ekim'de gerçekleştirilecek.

-12 Nisan'da yapılması planlanan 2020 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2020-YDS/1) 17 Mayıs'a ertelendi.

-18 Nisan'da yapılması planlanan 2020 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (2020 e-YDS/4 Farsça) 2 Mayıs'ta yapılacak.

-19 Nisan'da yapılması planlanan 2020 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (2020 e-YDS/5 İspanyolca/İtalyanca) 16 Mayıs'ta olacak.

-26 Nisan'da yapılması planlanan 2020 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2020-EKPSS) 20 Eylül'e alındı.

-3 Mayıs'ta yapılması planlanan 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/1) 10 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

-16 Mayıs'ta yapılması planlanan 2020 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2020-İSG/1) 29 Ağustos'ta yapılacak.

-20 Eylül'de tarihinde yapılması planlanan 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/2) ise 16 Ağustos'a ertelendi.

KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS ÖN LİSANS TARİHLERİ

KPSS Alan Bilgisi Testi 12-13 Eylül'de, Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 6 Eylül'de yapılacak.

KPSS ÖN LİSANS TARİHLERİ

KPSS ön lisans 18 Ekim'de gerçekleştirilecek, sonuçları 12 Kasım'da açıklanacak.

Sınav başvuruları; 12-25 Ağustos 2020 tarihleri arasında alınacak. Söz konusu sınavın geç başvuru günü ise 8 Eylül 2020 olarak belirlendi.

KPSS ORTA ÖĞRETİM TARİHLERİ

2020-KPSS Ortaöğretim ise 8 Kasım 2020’de düzenlenecek. Sonuçları da 8 Aralık 2020’de adayların erişimine açılacak.

Sınav başvuruları; 21 Ağustos-7 Eylül 2020 tarihleri arasında alınacak. Geç başvuru fırsatı ise 22 Eylül 2020 olarak belirlendi.