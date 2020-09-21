Ortaokullar ne zaman açılıyor? 8. sınıflar ne zaman açılıyor?

Bugün anaokulu ve 1. sınıflar okullarda yüz yüze eğitime başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalar gereğince yüz yüze eğitim kademeli ve seyreltilmiş bir şekilde başlatıldı. İlkokul 1. sınıfa başlayan öğrenciler alınan önlemlerle birlikte hem arkadaşları hem de ilk öğretmenleri ile tanışacaklar. Uyum haftasında 1 gün okula gidecekler. Peki, 8. sınıflar ne zaman açılıyor?

8. SINIFLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

Okullarda yüz yüze eğitim 1. sınıflar için 21 Eylül 2020 tarihi itibari ile başladı. Ancak diğer sınıflar için henüz bir açıklama yapılmadı. 8. sınıfların, ortaokulların ve diğer sınıfların yüz yüze eğitime başlama tarihinin açıklanması halinde haberimiz içerisine eklenecektir.

YÜZ YÜZE EĞİTİM NASIL OLACAK?

İl Müdürlükleri kanalıyla tüm okullara ulaştırılan rehberde, öğrenciler, öğretmenler, veliler ve okul yöneticileri için planlanan tedbirler tüm detaylarıyla paylaşıldı.

Okul yönetimlerinin, 21-25 Eylül haftasında hangi gün olacağına öğretmenlerle birlikte karar vereceği uyum programı, okul öncesi eğitim kurumlarında 30'ar dakikalık 5 etkinlik saati olacak şekilde 1 gün, İlkokul 1'inci sınıflarda ise 30'ar dakikalık 5 ders saati ve aralarda 10'ar dakikalık teneffüsler olacak şekilde 1 gün üzerinden planlanacak.

İmkan ve şartlara göre sınıf mevcudunun sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde iki ayrı gruba ayrılması sağlanıp her grubun okula uyum programının birbirinden farklı günlerde olmasına özen gösterilecek. Teneffüs saatlerinde öğrencilerin sosyal mesafeye uymaları için gerekli yönlendirmeler yapılacak.

Velilerinin isteğiyle okulda yüz yüze eğitime katılmayan öğrenciler tespit edilerek bu öğrencilerin eğitimlerine yönelik tedbirler okul yönetimleri ve öğretmenlerle birlikte alınacak. Bütün öğrenciler, uzaktan eğitim çalışmalarını düzenli takip etmeleri konusunda yönlendirilip desteklenecek.

Okullara ziyaretçi kabul edilmeyecek

Bu süreçte okullara zorunlu olmadıkça ziyaretçi kabul edilmeyecek, zorunlu durumlarda ise ziyaretçinin kaydı tutularak tedbirler doğrultusunda kabulü sağlanacak.

Okul Öncesi ve İlkokul 1. Sınıflar Uyum Programı Etkinliklerinde, çocuklar sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirilecek. Hijyen, sosyal mesafe, korku ve kaygılardan kurtulma gibi etkinliklerin yanı sıra öğrencilerin okulu ve çalışanları tanımalarına yönelik etkinlikler düzenlenecek.

"Sağlık Olmadan Eğitim Olmaz" parolasıyla hazırlanan etkinliklerde, eğitimle ilgili tüm paydaşların uyması gereken hususlar ve beklentiler yer alacak.

Okula uyum programı kapsamında yararlanılabilecek kaynakların da paylaşıldığı rehberin son bölümünde uyum programında uygulanacak örnek etkinliklere de yer verildi.

Bu doğrultuda, öğretmenlerin kendi özgün çalışmalarına yön verecek örnek başlıklar "Çocukların Tanışma Etkinliği, Sağlıklı Yaşam Etkinlikleri (Hijyen Kurallarına Uyma), Sosyal Mesafe Kurallarına Uyma Etkinliği (Sınıf İçi) Ailelerin Tanışma Etkinliği, Korku ve Kaygılardan Kurtulma Öğrenme Merkezlerini/Okulun Bölümlerini Tanıtma Etkinliği, Sınıf Kurallarını Tanıtma Etkinliği, Sağlıklı Yaşama Etkinliği (Beslenme Kurallarına Uyma), Sosyal Mesafe Kurallarına Uyma Etkinliği (Okul Dışı), Okulu ve Çalışanlarını Tanıma Etkinliği, Sağlıklı Yaşama Etkinliği (Okul Sonrası Beslenme ve Hijyen)" şeklinde sıralandı.

Öte yandan, ilkokul 1'inci sınıf öğretmenleri, okullardaki yüz yüze eğitimde yeni normale uyum aşamasında veli iletişimini güçlendirmek için ülke genelinde çevrim içi veli toplantılarına başladı.